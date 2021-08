Astronomen entdecken seltsame „Scherbe“ im Spiralarm der Milchstraße

Diese Abbildung ist unsere derzeit beste Schätzung des Aussehens der Milchstraße. Zeichnung : NASA / JPL-Caltech

EIN Ungewöhnlicher „Bruch“ in der nächsten Galaxie entdeckt Spiralarm zur Erde. Astronomen haben so etwas noch nie gesehen, und sie wissen nicht genau, wie es dorthin gelangt ist.

Neue Forschungsergebnisse, die in Astronomy & Astrophysics veröffentlicht wurden, beschreiben eine “Struktur mit hohem Neigungswinkel im Schütze-Arm. “Mit ‘hohe Höhe’ bezeichnen Astronomen den extremen Winkel, in dem dieser langgestreckte Sternhaufen um der Schütze-Arm der Milchstraße . Neu erkannte Funktion misst 3000 Licht- Jahre lang (das sind weniger als 3% des Gesamtdurchmessers der gesamten Galaxie ) und besteht aus jungen Sternen und sternbildenden Gaswolken. Der Caltech-Astrophysiker Michael Kuhn ist der Hauptautor der Studie.

Grafik, die die Position des Features und eine Nahaufnahme des “Shards” im Schütze-Arm zeigt. Bild : NASA / JPL-Caltech

Die verschiedenen Eigenschaften unserer Galaxie zu kartieren ist nicht einfach, und das liegt daran, dass wir direkt in ihr leben. In dem neuen Artikel heißt es: “Aufgrund unserer Perspektive von der Scheibe aus war es schwierig, einzelne Sternentstehungsregionen mit ihrer größeren galaktischen Umgebung zu verbinden.”

Glücklicherweise können in dieser Hinsicht astronomische Werkzeuge und Techniken helfen. In diesem Fall analysierten Kuhn und seine Kollegen die vom Spitzer Space T . gesammelten Daten elescope, das die NASA letztes Jahr zurückgezogen hat. Spitzer entdeckte Infrarotlicht und ist damit ein ideales Werkzeug für die Beobachtung neu geborener Sterne, die sonst von den dicken Gas- und Staubwolken (d. h. Nebeln) bedeckt wären, aus denen sie entstanden sind. Insbesondere untersuchte das Team Daten aus einer Umfrage namens Galactic Legacy Infrared Mid-Plane Survey Extraordinary (GLIMPSE), bei der Spitzer mehr als 100.000 Babysterne gescannt hat.

Außerdem wurden Daten der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) analysiert, die dem Team präzise Messungen der Entfernungen zwischen den Sternen liefern. Dies erlaubte den m, um eine 3D-Ansicht des Sagittarius-Arms zu erstellen, einem markanten Spiralarm in der Milchstraße.

„Wenn wir die Daten von Gaia und Spitzer zusammenfügen und endlich diese detaillierte dreidimensionale Karte sehen, können wir sehen, dass es in dieser Region eine gewisse Komplexität gibt, die zuvor einfach nicht erkennbar war“, sagte Kuhn in einer Pressemitteilung der NASA. Pressemitteilung.

das Der Schütze-Arm ist ein gut untersuchtes Merkmal der Milchstraße und beherbergt mehrere Regionen gigantischer Sternentstehung, darunter der Omega-Nebel, der Trifid-Nebel, der Lagunen-Nebel und der Adler-Nebel, der den berühmten Säulen der Schöpfung. Für die neue Studie haben die Forscher versuchten, die Orte und Geschwindigkeiten von Sternentstehungsregionen in einem Segment des Sagittarius-Arms zu kartieren.

Neu erkannte Struktur springt heraus bei einem Neigungswinkel von fast 60 Grad. Der Arm selbst wickelt sich in einem Steigungswinkel von 12 Grad eng um die Milchstraße (zum Kontext hat ein perfekter Kreis einen Steigungswinkel von 0 Grad). Daher die Beschreibung des Shards als Weitwinkel-Pitch-Struktur.

„Letztendlich erinnert dies daran, dass es viele Unsicherheiten über die großräumige Struktur der Milchstraße gibt und wir uns die Details ansehen müssen, um dieses größere Bild zu verstehen“, erklärt Robert Benjamin, Astrophysiker am ‘ Universität. aus Wisconsin-Whitewater und Principal Investigator für GLIMPSE.

Die Autoren des neuen Artikels sind sich nicht ganz sicher, wie der Glanz gebildet, aber die Sternenbabys in dieser Weite wurden wahrscheinlich zur gleichen Zeit und am gleichen Ort geboren. Als eng verwandte Geschwister sollten diese Sterne von den gleichen Einflüssen betroffen sein, die durch die Rotation der Galaxie verursacht werden, Kräfte wie Schwerkraft und Scherung. Somit könnten verbesserte Modelle von Sternen, sowohl in Bezug auf die Entfernungen zwischen ihnen als auch auf die Geschwindigkeiten, dieses neue astronomische Mysterium beleuchten. und galaktische Spiralen im Allgemeinen, die auch mysteriös sind.

„Diese Struktur ist ein kleines Stück der Milchstraße, aber sie könnte uns etwas Wichtiges über die Galaxis als Ganzes sagen“, sagte Benjamin.

Astronomen haben in der Vergangenheit Eigenschaften von seltsamen Kugeln in anderen Spiralgalaxien beobachtet, einschließlich Dinge Sporen und Federn genannt, von denen einige senkrecht aus den Spiralarmen herausragen. Sporen sind helle Flecken, die durch eine Fülle von Sternen verursacht werden, während Federn Staubansammlungen sind. Die neue Funktionalität der Milchstraße ist keines von beiden und wird daher als einzigartig angesehen.

Es ist nun eine offene Frage, ob es in unserer Galaxie oder anderswo im Universum noch andere Weitwinkelstrukturen gibt. Dies wird Gegenstand zukünftiger Arbeiten sowie weiterer Forschungen sein, um die neue Funktionalität als echte Unterkonstruktion mit dem Sagittarius-Arm zu bestätigen.

