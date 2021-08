Titelverteidiger Dominic Thiem zieht sich von US Open zurück

Titelverteidiger Dominic Thiem kündigte am Mittwoch in den sozialen Medien die “schwierige Entscheidung” an, sich von den US Open in diesem Monat zurückzuziehen, nachdem er sich nicht ausreichend von einer Handgelenksverletzung erholt hatte, die er sich im Juni auf Mallorca zugezogen hatte. Der 27-jährige Österreicher, der auch den Rest der Saison 2021 verpassen wird, sagte, er habe sich gut erholt, bevor er letzte Woche weitere Schmerzen hatte. „Es war eine schwere Entscheidung, aber ich weiß, dass ich das tun muss“, sagte er. pic.twitter.com/B4zdNL8NBm – Dominic Thiem (@ThiemDomi) 18. August 2021 Thiem feierte letztes Jahr ein denkwürdiges Comeback nach New York, verlor die ersten beiden Sätze im Finale, bevor er Alexander Zverev in fünf besiegte. Der Weltranglistensechste kämpfte nach dem Sieg mit seiner Form und machte eine Pause, bevor er sein Erstrundenspiel bei Roland Garros verlor, als er eine Zwei-Satz-Führung an Pablo Andujar verlor. „Ich musste mich leider von den US Open zurückziehen und werde den Rest der Saison 2021 verpassen“, schrieb er auf Twitter. “Ich bin wirklich enttäuscht, dass ich den Titel in New York nicht verteidigen kann, aber ich habe mich nicht von meiner Handgelenksverletzung erholt, die ich mir im Juni bei den Mallorca Open zugezogen habe.” Auch ein weiterer ehemaliger Champion Roger Federer hat sich am Sonntag bei den US Open zurückgezogen. Der 40-Jährige sagte, er brauche eine neue Knieoperation und gab zu, dass er “viele Monate ausfallen wird”. READ ZDF-Kommentator Neumann zu Shitstorms: "Mach's gut" ÄHNLICHE BEITRÄGE Holen Sie sich die neuesten Sportnachrichten direkt in Ihren Posteingang Weiterlesen Verpassen Sie keine Neuigkeiten und Informationen.

