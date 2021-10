Fischer Sports begrüßt Jonathan Jay als neuen Head of Content Marketing

“],” filter “: {” nextExceptions “:” img, blockquote, div “,” nextContainsExceptions “:” img, blockquote “}}”>

Auburn, NH — Fischer Sports gibt bekannt, dass Jonathan Jay, ehemaliger Chefredakteur des SKI Magazine übernimmt die neue Rolle des Content Marketing Managers von Fischer für die USA. Jay hat sich in den letzten sechs Jahren als führende Stimme in der Skibranche einen Namen gemacht und seine neue Rolle beim österreichischen Skiunternehmen wird es Fischer ermöglichen, seine Präsenz sowohl im Web als auch im Schnee mit umfangreichem Storytelling und Inhalten auszubauen Generation. Gelegenheiten.

„Ich freue mich, bei Fischer als Content Marketing Manager zu arbeiten. Die Marke nähert sich ihrem 100-jährigen Bestehen als weltweit größtes unabhängiges Skiunternehmen und hat damit eine solide Grundlage für ihren zukünftigen Erfolg gelegt. Gleichzeitig sind die aktuellen Ski und Schuhe die besten Produkte, die die Marke je hergestellt hat. Die Zukunft ist für die Marke Fischer insgesamt sehr rosig“, sagte Jay über die bemerkenswerte Geschichte der Marke und ihre anhaltende Exzellenz in der Entwicklung von Premium-Skiausrüstung.

Aufgrund seiner Arbeit beim SKI Magazine bringt Jay bereits ein starkes Verständnis und eine große Leidenschaft für das Fischer Ski-Sortiment mit. “Als vierfacher Leiter des jährlichen SKI-Tests, Schuh-Tests und Backcountry-Tests des SKI Magazins konnte ich alle Produkte fahren, die derzeit in fast jedem Skigeschäft in den USA erhältlich sind. Diese umfangreichen Tests haben mich überzeugt, dass Fischer Ski und Schuhe die besten der Welt sind. Viele andere Rezensenten sind zu dem gleichen Schluss gekommen, weshalb die Produkte der Marke seit 2018 in jedem SKI Magazine Gear Guide an die Spitze gestiegen sind die Ski, die Schuhe, die Marke und die beteiligten Personen noch einfacher.

Und wie er hofft, auf seiner bisherigen Erfahrung als Redakteur für eine große Skizeitschrift aufbauen zu können, erklärt er: „Ich freue mich darauf, die Fähigkeiten und Erfahrungen zu nutzen, die ich bei der erfolgreichen Entwicklung von SKI Magazine und Silverton Mountain im digitalen Bereich erworben habe Zusammenarbeit mit dem gesamten Fischer-Team, um die Marke in der amerikanischen Skiwelt noch präsenter zu machen.

Brian Landrigan, Marketing Director bei Fischer Sports in den USA, sagt über den Neuzugang: „Wir bei Fischer freuen uns, unsere Content-Strategie zu verbessern und glauben, dass die Einstellung von Jonathan Jay als Content-Marketing-Manager die perfekte Gelegenheit sein wird. diesen Teil unserer Marke zu entwickeln. Wir sind bestrebt, unsere Verbraucher und die gesamte Branche über unsere innovativen Produktlinien sowie unser Engagement für soziale und ökologische Zwecke aufzuklären. Jonathan Jay in unserem Team ist das Puzzlestück, das wir brauchen, um die Reichweite unserer Marke zu stärken sowohl hier in den Vereinigten Staaten als auch im Ausland.

