ASEAN stärkt Beziehungen zu China, sieht Myanmar als “Familie”

Teilnehmer des virtuellen ASEAN BIMP-EAGA-Gipfels posieren für ein Foto vor dem Treffen, das vom ASEAN Summit, Brunei, in Bandar Seri Begawan, Brunei, 28. Oktober 2021 veranstaltet wird. ASEAN SUMMIT 2021 GASTFOTO / Handout über REUTERS

Myanmars Mitgliedschaft steht nicht in Frage, sagt Sultan

Es ist nicht bekannt, wie lange der Junta-Chef ausgeschlossen wird – Malaysia

Chinas strategischer Pakt unterstreicht wachsende Rivalität

BANDAR SERI BEGAWAN, 28. Oktober (Reuters) – Der Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) gab am Donnerstag bekannt, dass er einen Tag nach Abschluss eines ähnlichen Abkommens mit Australien eine Vereinbarung mit China getroffen hat, um ihre Beziehung in eine umfassende strategische Partnerschaft umzuwandeln .

Australiens Abschluss der erweiterten Partnerschaft war ein symbolischer Sieg für Canberra, da es China im ersten solchen Abkommen mit der schnell wachsenden Region Südostasien besiegte, die sich zu einem strategischen Schlachtfeld zwischen Peking und Washington entwickelt hat.

Der Sultan von Brunei, Hassanal Bolkiah, Präsident der ASEAN, begrüßte das Abkommen auf einer Pressekonferenz Asiatische Gipfel in dieser Woche.

„Myanmar ist ein integraler Bestandteil der ASEAN-Familie und seine Mitgliedschaft wurde nicht in Frage gestellt“, sagte er. “ASEAN wird immer für Myanmar da sein und wir haben weiterhin unsere Hilfe bei der Umsetzung des Fünf-Punkte-Konsens angeboten.”

Min Aung Hlaing wurde an den Rand gedrängt, weil er sich nicht an den Pakt hält, den er im April mit der ASEAN geschlossen hatte, in dem er versprach, die Feindseligkeiten zu beenden, den Dialog aufzunehmen und humanitäre Hilfe zu leisten, sowie die Vermittlungsbemühungen eines ASEAN-Sondergesandten.

“KEINE INTERFERENZ”

Sein Nebenjob war ein beispiellose Brüskierung von einem Block, der jahrzehntelang dafür kritisiert wurde, Gräueltaten nicht zu beenden und sich hinter einem langjährigen Kodex der Nichteinmischung zu verstecken. Myanmar wurde gebeten, einen unpolitischen Vertreter zu den virtuellen Gipfeln zu entsenden, aber die Junta lehnte ab.

“Bei diesem Treffen haben wir Myanmar Raum gelassen, während wir die in der ASEAN-Charta verankerten Prinzipien, einschließlich der Nichteinmischung, fest verteidigen”, sagte der Sultan.

Bei einer separaten Pressekonferenz sagte der malaysische Außenminister Saifuddin Abdullah, es sei nicht klar, ob Myanmar an zukünftigen ASEAN-Treffen teilnehmen werde, und betonte, dass das Nichterscheinen in dieser Woche Myanmars Aufruf sei.

Auf die Frage, ob er weiterhin an ASEAN-Veranstaltungen teilnehmen würde, sagte Saifuddin Abdullah: “Das ist die Millionen-Dollar-Frage, die ich nicht beantworten kann.”

Kambodscha, Präsident der ASEAN im nächsten Jahr, halte den Druck auf Burma aufrecht Um an seinem Deal festzuhalten, sagte Außenminister Prak Sokhonn am Donnerstag gegenüber Reuters und warnte, dass das Land am Rande eines Bürgerkriegs stehe. Weiterlesen

Berichterstattung von Ain Bandial an Bandar Seri Begawan und an A. Ananthalakshmi und Rozanna Latiff in Kuala Lumpur; Geschrieben von Martin Petty; Redaktion von James Pearson und Andrew Cawthorne

