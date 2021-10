Endeavour Streaming startet OTT-Plattform von Ski Austria

Die Plattform bietet Live- und On-Demand-Inhalte zu verschiedenen österreichischen Wintersportarten

Österreichischer Skiverband hofft, nationale und europäische Sendepartner in die Plattform zu integrieren

Ski Austria hat sich mit Endeavour Streaming, dem Medienlösungs-Arm des Agenturriesen, zusammengetan, um eine neue Over-the-Top (OTT) Streaming-Plattform zu schaffen.

Der SkiWorldCup.Live Direct-to-Consumer (DTC) Service wurde im Vorfeld des FIS Ski Alpin Weltcups in Sölden, Österreich, dem Auftakt der Wintersportsaison 2021, gestartet.

SkiWorldCup.Live bietet Nutzern in vielen Disziplinen Live- und On-Demand-Berichterstattung über FIS Ski Weltcup Wintersportveranstaltungen in Österreich. Die Plattform wird die Bereiche Ski Alpin, Freestyle-Ski, Nordische Kombination und Skispringen sowie Snowboard-Events abdecken. Live-Inhalte werden nur in bestimmten Märkten verfügbar sein, die von Ski Austria-Übertragungspartnerschaften genehmigt wurden.

Der Streaming-Dienst wird über Desktop-, iOS- und Android-Plattformen angeboten, wobei Streaming-Unterstützung verfügbar ist.

Christian Scherer, Generalsekretär von Ski Austria, sagte: „Ski Austria freut sich sehr, dieses vielversprechende Projekt mit einem so erfahrenen Partner auf den Weg zu bringen und in diesem Bereich führend im Schneesport zu werden.

„Zukünftig könnten auch unser europäischer Sendepartner, die European Broadcast Union, sowie unser nationaler Fernsehpartner ORF in diese einzigartige Plattform integriert werden. “