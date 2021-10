Jürgen Melzers Karriere endet nach der Doppelniederlage mit Alexander Zverev

Der Österreicher Jürgen Melzer hat am Mittwoch in Wien sein erstes Doppelspiel verloren und damit seine Karriere beendet. Melzer, 40, wollte vor seinen Anhängern in Wien in Rente gehen und die Nummer 4 der Welt, Alexander Zverev, nahm die Bitte des Österreichers an, bei Österreichs ATP 500-Event im Doppel zu spielen.

Melzer und Zverev kämpften extrem gut gegen John Peers und Filip Polasek, aber das drittgesetzte Duo holte sich mit 7:6 (3) 7:5 den Einzug ins Viertelfinale in Wien. Melzer, der 1999 Profi wurde, blickt auf eine lange Karriere zurück und spielt seit mehr als zwei Jahrzehnten auf der Tour.

Melzer hat eine erfolgreiche Karriere im Einzel und Doppel hinter sich. Im Einzel gewann Melzer fünf ATP-Titel und erreichte 2011 ein Karrierehoch als Nummer 8 der Welt. Melzer hat im Doppel mehr Erfolg gehabt und zwei Grand-Slam-Titel im Herren-Doppel und einen Grand-Slam-Titel im Mixed-Doppel gewonnen.

Im Doppel belegte Melzer den sechsten Platz der Weltrangliste.

Melzer schockiert Novak Djokovic bei Roland Garros

Melzer spielte 2010 sein einziges Grand-Slam-Einzel-Halbfinale bei Roland Garros. Damals erholte sich Melzer von zwei Sätzen, um Djokovic, den mittlerweile 20-fachen Grand-Slam-Champion, zu betäuben.

Vor einigen Monaten gab Djokovic bekannt, dass er geweint hat, nachdem er bei Roland Garros gegen Melzer verloren hatte. ” (Vajda) und (Miljan Amanovic) lassen mich weinen und ich bin ihnen sehr dankbar. Es war ein entscheidender Moment. Das Narrativ in der Welt des Sports besagt, dass ein Trainer jemand sein muss, der Sie erhebt, Ihnen zeigt, dass Sie stärker sein müssen, wenn Sie sich schwach fühlen.

Für mich sind die besten Trainer diejenigen, die als Freunde und Menschen für dich da sind, Trainer, an denen du ausweinen kannst, und Menschen, die dich verstehen und deinem Mut freien Lauf lassen, wenn du das brauchst.” Djokovic sagte während seines Auftritts im Podcast mit Chervin Jafarieh, wie Sasa Ozmo verriet.