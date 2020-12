Argentinischer Senat soll über Gesetzesentwurf zur Legalisierung der Abtreibung abstimmen

“Wir waren von Anfang an in Gesprächen”, sagte Proietti.

Aktivisten auf beiden Seiten der Ausgabe planen, den Kongress über Nacht von Dienstag bis Mittwoch zu umkreisen, um ihre Stimmen zu Gehör zu bringen. Es wurden Barrieren geschaffen, um sie zu teilen und Konflikte zu verhindern.

Beide Seiten beabsichtigen, sich für eine lange Nacht einzuleben und auf eine Entscheidung zu warten, die erhebliche Auswirkungen auf ihr eigenes Land und in ganz Lateinamerika haben könnte.

“Evangelische Führer in mehreren Ländern sind in Alarmbereitschaft, was im Senat passieren wird”, sagte Proietti. “Was in Argentinien passiert, wird oft in der gesamten Region reproduziert.”