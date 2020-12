Sikhismus ist heute eine offizielle Religion in Österreich

AMRITSAR: Sikhs von Österreich werden nun in der Lage sein, Singh und Kaur nach ihrem Vornamen zu verwenden Sikhismus als Religion und als Sikh registrieren, nachdem die Sikh-Religion von der österreichischen Regierung offiziell registriert wurde.

In einem Telefongespräch mit TOI aus Wien am Montag Jatinder Singh Bajwa Sekretär Guru Gurdwara Nanak Dev Ji Parkash, Wiens 22. Bezirk, sagte, Sikhs und ihre Kinder könnten jetzt Singh und Kaur nach ihren Vornamen verwenden, die sie zuvor in die Spalte „Zusätzlicher Name“ geschrieben hatten.

In Bezug auf den Registrierungsprozess für den Sikhismus in Österreich sagte er, dass es in Österreich sieben Gurdwaras gibt, drei davon in Wien und je eine in Klagenfurt, Linz, Graz und Salzburg.

das Gurdwara-Verwaltungsausschüsse Österreich bildete daraufhin am 1. November 2019 ein neunköpfiges Komitee. Das Komitee wurde beauftragt, den Prozess der Registrierung der Sikh-Religion bei der österreichischen Regierung fortzusetzen.

Bajwa sagte, das Komitee habe eine “Verfassung” über die Sikh-Religion und ihre Praktiken vorbereitet, die die der österreichischen Regierung vorgelegten Werte des Sikhismus einbeziehe.

“Am 17. Dezember erhielten wir einen Brief über die Registrierung des Sikhismus in Österreich und am 23. Dezember hielten wir ein Dankgebet in der Gurdwara ab”, sagte er.

Shiromani Gurdwara Parbandhak, Vorsitzender des Ausschusses Bibi Jagir Kaur “Dies ist eine bedeutende Leistung, die durch Sangats Bemühungen in Österreich erzielt wurde.”

“Jetzt, da der Sikhismus in Österreich registriert ist, wird er dazu beitragen, Mythen über die Sikh-Identität im Ausland zu zerstreuen”, sagte Kaur.