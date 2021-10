Argentinischer Richter beschuldigt spanischen Minister aus der französisch-französischen Ära des Mordes

Lokale Arbeiter verladen eine Statue des ehemaligen spanischen Diktators Francisco Franco, die letzte in Spanien, in einen Lastwagen, nachdem sie am 23. Februar 2021 von ihrem Standort in Melilla, Spanien, entfernt wurde.REUTERS / Jesus Blasco de Avellaneda

BARCELONA, 16. Oktober (Reuters) – Ein argentinischer Richter, der Fälle im Zusammenhang mit der Franco-Diktatur in Spanien untersucht, hat einen ehemaligen spanischen Minister wegen Mordes in vier Fällen angeklagt, wie Reuters am Samstag eingesehen hat. Die kubanische Richterin Maria Servini in Buenos Aires erließ das Urteil gegen Rodolfo Martin Villa, 87, Innenminister zwischen 1976 und 1979. Die Richterin schrieb, sie halte Martin Villa für „den prima facie-Täter, der strafrechtlich für das Verbrechen der schweren Tötung verantwortlich ist, das mindestens viermal wiederholt wurde, darunter Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente und Germán Rodríguez Saíz wurden Opfer". Martin Villa sagte der spanischen Zeitung ABC: "Ich bin ruhig. Ich werde Berufung einlegen." Spanien verabschiedete 1977 ein Amnestiegesetz, das die Verbrechen der Franco-Diktatur begnadigte. Hunderte von Spaniern haben versucht, dieses Problem zu umgehen, indem sie nach dem Grundsatz der universellen Gerechtigkeit ein argentinisches Gericht anrufen, um die Verbrechen zu behandeln, die während der 36-jährigen rechtsgerichteten Diktatur von General Francisco Franco gegen sie und ihre Familien begangen wurden. Richter Servini schrieb, dass Martin Villa eine Schlüsselrolle in den repressiven Strukturen der Diktatur gespielt habe, die sich in den Jahren unmittelbar nach Francos Tod 1975 fortsetzte. "Dies sind ausgezeichnete Nachrichten für die Opfer, die seit vielen Jahren Ansprüche geltend machen", sagte Máximo Castex, Anwalt für Angehörige der Opfer. READ Der UN-Botschafter in Myanmar wurde nach einer Rede gegen den Putsch entlassen, als die Armee das Vorgehen gegen Demonstranten verstärkt Der Richter ordnete die Inhaftierung des in Madrid lebenden Martin Villa an, sagte jedoch, dass dies unwahrscheinlich sei. Fernando Goldaracena, der Anwalt des Ex-Ministers, reagierte nicht auf Bitten um Stellungnahme. Berichterstattung von Graham Keeley; Redaktion von Christina Fincher und Kevin Liffey