Colchester Hazelett Strip-Casting-Hersteller an österreichisches Unternehmen verkauft

klicken um zu vergrößern

Mit freundlicher Genehmigung von Hazelett Strip-Casting

Hazelett Strip-Casting-Fabrikhalle in Colchester

Hazelett Strip-Casting Corp., ein Familienunternehmen, das seit 1956 Metallbearbeitungsmaschinen in Colchester herstellt, hat eine Mehrheitsbeteiligung an einen langjährigen Industriekontakt in Österreich verkauft.

Hazelett beschäftigt ungefähr 160 Mitarbeiter in Vermont und ein Dutzend in seinen Niederlassungen in China und Ontario, Kanada. Das Unternehmen stellt riesige Maschinen her, die Metallteile herstellen, die in Produkten auf der ganzen Welt wie Mobiltelefonen, Computern, Geräten, Autokarosserien und Dächern verwendet werden.

Mitglieder der Familie Hazelett haben nicht gesagt, wie viel der Käufer, die EBNER Group, bezahlt hat, um diesen Monat Mehrheitseigentümer zu werden. Vorsitzender David Hazelett, dessen Großvater Bill Hazelett das Unternehmen gegründet hat, wird in dieser Funktion und als Anteilseigner bleiben.

Die Unternehmen arbeiten seit Jahren zusammen. Hazelett hat sich gegenüber mehreren Bewerbern für EBNER entschieden, weil sie das Geschäft im Einklang mit den Werten der Familie führen wird, sagte Ann Cordner, Davids Schwester und langjährige Vizepräsidentin des Unternehmens in Colchester.

Wie Hazelett ist EBNER ein Familienunternehmen in der vierten Generation, das seine Mitarbeiter wertschätzt und sich um ökologische Nachhaltigkeit bemüht, sagte Cordner.

„Wir werden immer Hazelett sein, und wir werden hier sein“, sagte sie. „Die Idee ist, dass alles beim Alten bleibt.“

Hazelett begann, als Clarence Hazelett 1919 in Connecticut das entwickelte, was in der Branche als Stranggussmaschinen bekannt ist. 1924 verwandelte er seinen Job in ein Geschäft, und seine Söhne verlegten das Geschäft 1956 nach Colchester und gründeten es als Hazelett Strip-Casting. Das Unternehmen hat im Laufe der Jahre mehrmals an seinem Standort in Malletts Bay expandiert.

EBNER ist ein Branchenführer bei der Lieferung von Blechen für Automobilkarosserien, sagte David. Hazelett hat ein neues Verfahren entwickelt, das mit einigen Technologien von EBNER kombiniert wird, um Aluminium herzustellen, das in leichten Fahrzeugen verwendet wird – etwas, von dem viele Branchenführer erwarten, dass es eine wichtige Rolle spielen wird, wenn sich die Autohersteller den Elektrofahrzeugen zuwenden.

„Diese neue Partnerschaft mit EBNER wird unsere Fähigkeit, auf dem neuesten Stand zu bleiben, nur stärken“, sagte David. „Deshalb sind wir heute hier und werden morgen hier sein.“

klicken um zu vergrößern

Mit freundlicher Genehmigung von Dick Mazza’s Store

Vermont Sen. Dick Mazza (D-Grand Isle) mit einem Foto von einer Einweihung im Jahr 2000 bei Hazelett Strip-Casting

Senator Dick Mazza (D-Grand Isle) zeigt ein Bild eines revolutionären Hazelett in Dick Mazzas Gemischtwarenladen, den sein Vater 1954 in Malletts Bay eröffnete – zwei Jahre bevor Hazelett ankam. Das Foto aus dem Jahr 2000 zeigt den damaligen Gouverneur Howard Dean, David Hazelett und Hazeletts Vater Bill mit Schaufeln bei einem Erweiterungsprojekt.

Mazza sagte, die Hazeletts seien langjährige Freunde der Familie. „Sie haben im Laufe der Jahre viele Leute eingestellt“, sagte Mazza und zählte viele von ihnen auf. „Er ist sehr gut gewachsen.“

Frank Cioffi, Präsident der Greater Burlington Industrial Corporation, sagte, auch er kenne David Hazelett seit 30 Jahren und kenne auch seinen Vater. Das Unternehmen ist lange vor anderen Unternehmen seiner Größe für seine umweltfreundlichen Praktiken bekannt. Cioffi geht davon aus, dass diese Arbeiten im Eigentum von EBNER fortgesetzt werden.

„Wie ich die Hazeletts kenne, sind sie sehr gute Charakterkenner“, sagte er. „Ich würde nicht sehen, dass sie irgendetwas unternehmen, um den Namen und die Marke Hazelett zu gefährden.“