Anthropologe glaubt, dass uralte menschliche Spezies auf der Insel Flores noch am Leben sind

Im Jahr 2003 stießen Archäologen auf der Suche nach Beweisen für die Migration moderner Menschen von Asien nach Australien auf ein kleines, ziemlich vollständiges Skelett einer ausgestorbenen menschlichen Spezies auf der indonesischen Insel Flores, bekannt als Homofloresiensis. Oder, wie es allgemein bekannt geworden ist, der Hobbitnach JRR Tolkeins kleinen Gourmet-Frühstückskreaturen Der Hobbit.

Es wurde ursprünglich angenommen, dass die Art bis zu einem relativ jungen Datum vor etwa 12.000 Jahren überlebt hat, bevor weitere Analysen dieses Datum zurückdrängten etwa 50.000 Jahre alt. Aber ein pensionierter Anthropologie-Professor der Universität von Alberta sagt Beweise dafür, dass die fortgesetzte Existenz der Spezies möglicherweise übersehen wurde und der Hobbit heute noch lebt, oder zumindest seit Menschengedenken.

In einem Meinungsbeitrag für Der Wissenschaftler Werbung für sein nächstes Buch machen zwischen Affe und MenschGregory Forth argumentiert, dass Paläontologen und andere Wissenschaftler indigenes Wissen und Geschichten über einen „Affenmenschen“ ignorierten, der in den Wäldern von Flores lebte.

„Mein Ziel beim Schreiben des Buches war es, die beste – das heißt, die rationalste und empirisch gestütztste – Erklärung für Lios Berichte über die Kreaturen zu finden“, sagte Forth. ins Zimmer geschrieben. „Dazu gehören Sichtungsberichte von über 30 Augenzeugen, mit denen ich direkt gesprochen habe. Und ich komme zu dem Schluss, dass der beste Weg, das zu erklären, was sie mir erzählt haben, darin besteht, dass bis heute oder vor kurzem ein hominider Nicht-Sapiens auf Flores überlebt hat.

Er schreibt, dass die lokale Volkszoologie der Lio, die die Insel bewohnen, Geschichten von Menschen enthält, die sich in Tiere verwandeln, wenn sie sich bewegen und sich an neue Umgebungen anpassen, was er mit einer Art von gleichsetzt Lamarckismusdas Vererbung erworbener körperlicher Eigenschaften.

„Wie meine Feldforschung gezeigt hat, spiegeln solche postulierten Veränderungen lokale Beobachtungen von Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen einer mutmaßlichen Vorfahrenart und ihren differenzierten Nachkommen wider“, sagt er.

Die Lio identifizieren diese Kreaturen als Tiere, denen die komplexe Sprache oder Technologie fehlt, die Menschen besitzen. Es wird jedoch ihre unheimliche Ähnlichkeit mit Menschen festgestellt.

„Für den Lio macht das Erscheinen des Affenmenschen als etwas unvollständig Menschliches die Kreatur abnormal und daher problematisch und verstörend“, schrieb Forth.

Im Moment, das nächste, was wir definitiv datieren können H. floresiensis am Leben zu sein ist noch 50.000 Jahre her. Aber Forth besteht darauf, dass indigenes Wissen einbezogen wird, wenn wir die Evolution der Hominiden studieren.

„Unser anfänglicher Instinkt, nehme ich an, ist, die existierenden Affenmenschen von Flores als komplett imaginär zu betrachten. „Was sie über die Kreaturen sagen, ergänzt durch andere Arten von Beweisen, stimmt völlig mit einer überlebenden Homininenart überein oder einer Art, die erst in den letzten 100 Jahren ausgestorben ist.“