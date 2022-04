Erling Haaland-Transfer: Man City nähert sich dem Sommer

Pep Guardiola gibt vielleicht keinen Hinweis auf die eine oder andere Richtung, aber die Zeichen deuten darauf hin, dass Manchester City das nächste Ziel von Erling Haaland wird.

Mehrere Berichte vom Dienstag deuten darauf hin, dass City einen Deal mit Haaland hat, Borussia Dortmund seine 75-Millionen-Euro-Ausstiegsklausel und alle daraus resultierenden extravaganten Gebühren, Provisionen, Boni und Löhne zahlen wird, um das 21-jährige norwegische Wunderkind zu gewinnen, das mehr tun würde, als das zu erfüllen Vereinsweinernot als Stürmer. Denn alles, was City in dieser Saison erreicht hat und noch erreichen könnte – ein Double aus der Premier League und der Champions League bleibt in Reichweite –, haben sie es ohne eine Top-Nr. 9 geschafft. Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne und die Flügelspieler Raheem Sterling und Riyad Mahrez sind die besten Torschützen des Vereins. in dieser Saison in der Premier League. Der Abgang von Sergio Agüero und das Scheitern von Harry Kanes Sommerverfolgung haben City mit begrenzten Möglichkeiten an der Spitze zurückgelassen, und obwohl dies aus Sicht der Ergebnisse in dieser Saison nicht zu Lasten des Vereins gegangen ist, gibt es kein Weiß-nicht-was-Hinzufügen Spieler wie Haaland könnten es tun. für den Vereinsangriff.

Haalands Saison war zwar von Verletzungen geplagt, trotzdem gelangen ihm in 20 Bundesligaspielen 18 Tore, davon zwei am Wochenende, vier weitere in zwei DFB-Pokalspielen und drei weitere in drei Bundesligaspielen. Ein Wechsel könnte erst abgeschlossen werden, wenn sich das Sommer-Transferfenster öffnet.

„Keine Antwort auf Ihre Frage“, war Guardiolas Antwort, als er am Dienstag gefragt wurde, ob City einer Verpflichtung von Haaland näher kommen könnte. „Keine Antwort auf diese Fragen. Ich mache mir jetzt keine Sorgen und mache mir keine Gedanken darüber, was in der nächsten Saison bei diesem Verein passieren wird.

„Seit vielen Jahren spreche ich nie über das Transferfenster, besonders wenn wir in dieser Saison wieder um erstaunliche Dinge spielen.“

Entsprechend AthletikHaaland unterschrieb einen Transfer zu Man City, einem der Vereine, für die sein Vater Alfe-Inge Haaland während seiner Karriere spielte. Andere britische Berichte Sagen wir, Haaland hat rund 500.000 Gründe pro Woche, einem solchen Umzug zuzustimmen – das ist ungefähr sein angebliches Gehalt (in Pfund) bei Etihad, wenn der Umzug zustande kommt.

Haaland wurde mit fast jedem großen Verein in Europa in Verbindung gebracht, wobei Real Madrid und PSG neben City am häufigsten als seine Hauptbewerber und wahrscheinlichsten nächsten Stationen genannt wurden. Im Gegensatz zu vielen Talenten von Man City wird Haaland nicht in die WM-Vorbereitung vertieft sein, da Norwegen es nicht schafft, Katar 2022 zu erreichen.

Dortmund scheint, wie es normalerweise der Fall ist, einen Kandidaten zu haben, der Haaland ersetzen soll, und er war einer der Spieler, die Haaland bei seinem ehemaligen Verein nominell ersetzt haben. Karim Adeyemi, 20, von RB Salzburg, wird seit Monaten mit den Schwarz-Gelben in Verbindung gebracht. Der deutsche Nationalspieler hat in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 20 Tore erzielt, davon 16 in der österreichischen Bundesliga und vier in der Champions League (eins in den Qualifikations-Playoffs, drei in der Gruppenphase).

