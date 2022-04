Veranstaltungen in Stowe und Burlington anlässlich des Holocaust-Gedenktages – Waterbury Roundabout

Veranstaltungen in Stowe und Burlington werden nächste Woche den Holocaust-Gedenktag begehen.

Die jüdische Gemeinde von Greater Stowe veranstaltet zusammen mit der Greater Stowe Interfaith Coalition, dem Stowe Jewish Film Festival und dem Vermont Holocaust Memorial am Mittwoch, den 27. April von 18:30 bis 20:30 Uhr die jährliche Holocaust Remembrance Rally.

Zum Programmthema „Erinnerungen retten“ gehören Andachten, eine Kerzenlicht-Zeremonie, Lesungen und der Film „3 Minuten – Eine Verlängerung.“

Der Film basiert auf Amateurfilmen, die auf einem Dachboden in Florida gefunden wurden, und verwendet Aufnahmen aus den späten 1930er Jahren, die jüdische Bürger eines kleinen polnischen Dorfes am Rande des Zweiten Weltkriegs zeigen. Die Filmemacherin Bianca Stiger identifiziert die Menschen und Details dieser Gemeinschaft, indem sie sich auf ihre Menschlichkeit und Individualität konzentriert.

Es folgt eine Diskussion, moderiert von Stephen Pite, stellvertretender Dekan des Goddard College und ehemaliger Direktor des MFA in Film am Vermont College of Fine Art. Der Autor Glenn Kurtz, der das Filmmaterial aus den 1930er Jahren gefunden hat, wird ebenfalls über Zoom teilnehmen.

Das persönliche Treffen steht 35 Teilnehmern über Zoom offen. Registrierung und weitere Informationen sind online unter jcogs.org oder telefonisch unter 802-253-1800 möglich.

Bei der Ankündigung der Veranstaltung teilte die Organisatorin Patti Rubin ein Zitat des österreichischen Holocaust-Überlebenden und Schriftstellers Simon Wiesenthal: „Lernen Sie zu Ihrem Vorteil aus unserer Tragödie. Es ist kein geschriebenes Gesetz, dass die nächsten Opfer Juden sein müssen. Es können auch andere Personen sein. Wir haben gesehen, wie es in Deutschland mit Juden begann, aber auch Menschen aus über zwanzig anderen Nationen wurden ermordet.

Burlington-Professor, Holocaust-Überlebender Hauptredner