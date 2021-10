Anni Bergman, Therapeutin, die auf Kinder gehört hat, stirbt im Alter von 102 Jahren

Anna Emilie Rink wurde am 10. Januar 1919 in Wien geboren. Sein Vater Ernst besaß eine Fabrik. Ihre Mutter Marta (Haas) Rink, eine Hausfrau, starb an Brustkrebs, als Anni 10 Jahre alt war; zwei Schwestern starben ebenfalls an der Krankheit. Ihr Vater starb, als sie 17 war. Der Familie ging es gut und Anni wurde von einem Hausteam betreut, das aus Fahrer, Köchin und Kindermädchen bestand.

1939 verließ sie Wien und reiste per Schiff von Italien nach Los Angeles.

„Als sie von ihrer Flucht vor den Nazis erzählte“, sagte ihr Sohn Tobi, „hatten die Leute gesagt, wie schrecklich und beängstigend es sein muss, nach Hause gerissen und wie eine junge Frau ganz allein in eine unbekannte Welt geworfen zu werden im Gegenteil, sie verließ eine geschützte und repressive Welt und begann ein großes Abenteuer. Sie würde nach Amerika gehen!

In Los Angeles fand Anni Arbeit als Au Pair und Assistentin von Christine Olden, einer Psychoanalytikerin aus Österreich wie Anni, und besuchte die University of California, wo sie ihren Bachelor in Musik machte. (Sie erwarb später einen MA am Bank Street College of Education.) Unter den europäischen Expats, die Dr. Oldens Kreis bildeten, befand sich Peter Bergman, ein Aktivist, Redakteur und Schriftsteller polnischer Herkunft, der Menschen bei der Flucht geholfen hatte. die Nazis. Anni und Peter verliebten sich ineinander und heirateten kurz nach ihrem Umzug nach New York City im Jahr 1943.

Anni arbeitete als Musiklehrerin an einer progressiven Schule im East Village und schrieb ein Kinderhandbuch über die Blockflöte. Peter eröffnete in einem vierstöckigen Backstein-Stadthaus in Chelsea einen Verlag, die Polyglot Press. Als er das Gebäude kaufte, zog die Familie ein.

Dr. Bergmans Büro befand sich im obersten Stockwerk, und sie dekorierte es mit Schwung und Flair, mit Blumentapeten, bunten Textilien und Regalen voller Bücher und anderer Sammlungen.

Mit seinem Delirium von Farben und Objekten war es in seinem Büro, als würde man in eine magische Welt eintreten, sagte Sebastian Zimmerman, Psychiater und Fotograf, der Dr. wie er sagte, ihre natürlichen Lebensräume. Dr. Bergman erklärte, dass sie ihr Büro so gestaltet habe, dass es “eine isolierte Welt ist, in der Kinder völlige Freiheit haben, sich auszudrücken und zu erkunden”.