Ralph Hasenhuttl glaubt, nach FA-Vorwurf “missverstanden” worden zu sein

Southampton-Manager Ralph Hasenhuttl glaubt, dass er möglicherweise “missverstanden” wurde, nachdem er vom Fußballverband wegen seiner Kommentare zum Video-Schiedsrichterassistenten Mike Dean angeklagt wurde.

Hasenhuttl war unzufrieden mit der Entlassung von Kapitän James Ward-Prowse bei der 1:3-Niederlage der Saints gegen Chelsea Anfang dieses Monats.

Mittelfeldspieler Ward-Prowse erhielt zunächst eine Gelbe Karte von Schiedsrichter Martin Atkinson für einen späten Tackling gegen Jorginho an der Stamford Bridge, wurde jedoch rot übertroffen, nachdem Dean seinen Kollegen gebeten hatte, den Vorfall auf dem Feldmonitor zu überprüfen.

Hasenhüttl, dessen Mannschaft am Samstag ihren ersten Premier-League-Sieg der Saison mit 1:0 gegen Leeds eingefahren hat, wurde am Donnerstag angeklagt und hat bis Dienstag Zeit, um zu reagieren.

“Vielleicht haben sie mich missverstanden, oder die Medien haben mich missverstanden”, sagte der Österreicher.

” Was kann ich sagen ? Im Allgemeinen bin ich den Schiedsrichtern gegenüber immer ein sehr respektvoller Manager und die Art und Weise, wie ich darüber diskutieren wollte, war nicht negativ.

„Ich habe Mike Dean nicht böse gemeint. Aber lassen Sie uns das insgesamt (während einer Anhörung) besprechen.

Ward-Prowses Rote Karte kam in der 77. Minute des Spiels am 2. Oktober mit einem 1:1, bevor Chelsea zweimal gegen 10 Männer traf, um den Sieg zu besiegeln.

In einer FA-Erklärung heißt es: „Es wird behauptet, dass die Kommentare des Trainers in zwei Interviews nach dem Spiel ein unangemessenes Verhalten darstellen, da sie die Integrität des Spieloffiziellen VAR in Frage stellen und / oder implizite Voreingenommenheit haben und / oder das Spiel ins Spiel bringen in Verruf.”

Der englische Nationalspieler Ward-Prowse verbüßte das erste Spiel einer Drei-Spiele-Sperre, indem er auf den Sieg am Wochenende gegen Leeds verzichtete und eine Serie von 102 Spielen in Folge in der ersten Liga beendete.

Nathan Redmond übernahm in seiner Abwesenheit, während zentraler Mittelfeldspieler Ibrahima Diallo den ersten Ligastart der Saison sicherte und von seinem Manager gelobt wurde.

“Es ist nicht so einfach, den Kapitän zu ersetzen und eine solche Leistung zu zeigen, aber ich denke, Ibra hat auf diese Chance gewartet”, sagte Hasenhüttl

“Er ist definitiv ein Mittelfeldspieler mit guter Geschwindigkeit, er kann den Ball sehr gut tragen und seine Qualität gegen diesen Gegner (Leeds) war entscheidend.”