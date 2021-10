Feiern Sie den österreichischen Nationalfeiertag in Weiß und Rot mit dem W …

(MENAFN- Mid-East.Info) Dubai: Nehmen Sie am Donnerstag, 21. Oktober und Samstag, 23. Oktober an den Feierlichkeiten zum österreichischen Nationalfeiertag an der Pointe, dem ikonischen Nakheel Waterfront-Destination auf Palm Jumeirah, teil und genießen Sie zwei musikalische Abende mit dem Schönbrunner Schlossorchester und a schillernde Leistung von The Palm Fountain.

Die Veranstaltungen finden an beiden Abenden auf der Ostpromenade der Pointe mit den österreichischen Nationalfarben Weiß und Rot von 20:00 bis 20:30 Uhr und von 21:30 bis 22:00 Uhr statt.

Das Orchester wird Originalmusiken wie Vienna Stays Vienna, Golden and Silver Waltz und The Blue Danube Waltz aufführen, wobei am 23. Oktober eine besondere Aufführung den Vereinigten Arabischen Emiraten gewidmet ist.

Omar Khoory, Director of Assets bei Nakheel, sagte: „Wir fühlen uns geehrt, den österreichischen Nationalfeiertag in den kulturellen Festkalender der Pointe aufzunehmen, und freuen uns auf diese einzigartige Zusammenarbeit zwischen dem Palmenbrunnen und dem Orchester des Schlosses Schönbrunn Kräfte, um eine besondere und unvergessliche Leistung zu liefern. La Pointe zeichnet sich weiterhin als Reiseziel aus, das den Multikulturalismus fördert und die Vielfalt feiert. Diese Show ist ein Beweis dafür und wir freuen uns darauf, Bewohner und Besucher zu dieser einzigartigen Feier in La Pointe begrüßen zu dürfen.

Robert Gröblacher, Direktor der Österreichischen Zentrale für Tourismus im Nahen Osten, sagte: „Wir freuen uns sehr, bei diesem besonderen Anlass mit Nakheel und The Pointe zusammenzuarbeiten. Österreich ist ein Land mit einem reichen kulturellen und musikalischen Erbe und mit der besonderen Darbietung des Schloss Schönbrunn Orchesters und der spektakulären Nakheel Fountain Show wollen wir den Besuchern der Pointe ein besonderes Stück aus Österreich näher bringen.

Helmut Döller, Direktor des Österreichischen Pavillons auf der Expo 2020, sagte: „Österreich ist neben seiner reichen Kulturgeschichte auch als Innovations-, Wirtschafts- und Technologieland bekannt. Und wenn Sie tiefer in das Angebot Österreichs eintauchen möchten, laden wir Sie ein, den Österreich-Pavillon im Expo 2020 Opportunity District zu besuchen.

Genießen Sie die Abende, indem Sie Springbrunnenshows und Catering kombinieren, indem Sie ein Restaurant entlang der Ostpromenade reservieren. Wählen Sie aus einer Welt der Küchen von Lieblingsrestaurants wie Chalet Berezka, Samakje, Chicago Meat Packers, Aiza, Qasab, Fnajeen und mehr.

Parken und Transport

Gäste werden ermutigt, Taxis zu benutzen oder in der Nakheel Mall zu parken und kostenlose tägliche Shuttles zum The Pointe zu nutzen, die von 17:00 bis Mitternacht jede halbe Stunde verfügbar sind.

Kostenlose Shuttles zum Pointe sind von Hotels und Residenzen in Palm Jumeirah und zu verschiedenen Standorten in Al Barsha, Al Sufouh und Jumeirah Beach Residences verfügbar. Den vollständigen Fahrplan des Shuttle-Service finden Sie unter: Während der Feierlichkeiten werden Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten. Überall in The Point sind Markierungen zur sozialen Distanzierung angebracht, und während der gesamten Zeit findet weiterhin eine regelmäßige Desinfektion statt. Alle Besucher müssen eine Maske tragen.

Zusammenfassung

Veranstaltung – Österreichischer Nationalfeiertag

Datum – 21. und 23. Oktober 2021

Öffnungszeiten – 20:00 bis 20:30 Uhr und 21:30 bis 22:00 Uhr

Lage – Promenade Est, La Pointe, Palm Jumeirah

Über La Pointe :

La Pointe ist ein ikonisches Restaurant- und Unterhaltungsziel am Wasser, das von den Nakheel Malls betrieben wird. Auf dem Stamm der Palm Jumeirah gelegen, beherbergt es The Palm Fountain, Inhaber des Guinness World Records ™ -Titels des größten Brunnens der Welt, der Besuchern und Einwohnern ab 18 Uhr täglich spektakuläre Shows bietet. La Pointe umfasst einen unberührten Strand, der für stundenlangen Spaß in der Sonne zugänglich ist, und eine 1,5 Kilometer lange Promenade für sportliche Aktivitäten und gemütliche Spaziergänge. Das haustierfreundliche Reiseziel erstreckt sich über 1,4 Millionen Quadratfuß und bietet 24-Stunden-Unterhaltung, gehobene Küche und Lifestyle-Angebote. La Pointe beherbergt auch Reel Cinemas mit einem kulinarischen Erlebnis des kulinarischen Stars Guy Fieri, Cheeky Monkeys Flaggschiff-Kinderspielkonzept, Kinderspielbereich, Union COOP Supermarkt, Fitnessstudios und Fitnesszentren, Lounges Beauty und einzigartige Geschenkkonzepte. Die Parkplätze bieten Platz für bis zu 1.400 Fahrzeuge und die Einschienenbahnstation Pointe wird voraussichtlich in Kürze eingeweiht.

Über Nakheel:

Nakheel mit Sitz in Dubai ist ein weltbekannter führender Entwickler, dessen innovative und ikonische Projekte ein ikonisches Portfolio von Kerngemeinden und Wohn-, Gewerbe-, Hotel- und Freizeitentwicklungen bilden, die für die Verwirklichung der Dubai-Vision unerlässlich sind. Nakheels Waterfront-Projekte, darunter die weltberühmte und preisgekrönte Palm Jumeirah, haben Dubais ursprünglich 70 km lange Küste um mehr als 300 Kilometer erweitert und den Weg für die Entwicklung von Hunderten von Häusern, Resorts, Hotels und Attraktionen am Meer geebnet. Die wichtigsten Entwicklungen von Nakheel umfassen 15.000 Hektar, bieten Platz für fast 300.000 Menschen und bieten Dubais Bürgern, Einwohnern und Touristen eine wachsende Auswahl an Reisezielen, Attraktionen und Einrichtungen. Dazu gehören Palm Jumeirah, The World, Jumeirah Islands, Jumeirah Park, Jumeirah Village, Al Furjan, The Gardens, Discovery Gardens, Jebel Ali Village, Dragon City, Nad Al Sheba Villas, Warsan Village, International City und die nächsten Deira Islands – a neues Reiseziel für Tourismus, Leben und Freizeit in Dubais ältestem und traditionsreichstem Einkaufszentrum.

Nakheel Malls besitzt und betreibt ein vielfältiges Angebot an erstklassigen Einzelhandelserlebnissen mit einem ausgeprägten Portfolio an ikonischen Lifestyle-, Einkaufs-, Gastronomie- und Unterhaltungszielen in ganz Dubai. Palm Jumeirah ist die Heimat von The Pointe mit dem größten Brunnen der Welt, The Palm Fountain, sowie der Nakheel Mall, der Golden Mile Galleria, dem Club Vista Mare, der Palm Monorail, dem Palm West Beach und der kürzlich eröffneten Aussichtsplattform The View der Palmenturm. Das wachsende Portfolio von Nakheel Malls umfasst auch namhafte große Einkaufszentren wie die Ibn Battuta Mall, Dragon Mart, Souk Al Marfa und Circle Mall sowie Einzelhandelspavillons in acht Wohngemeinden von Nakheel. Das Projektportfolio von Nakheel Hospitality umfasst eine Vielzahl von Hotels und Resorts, darunter Fünf-Sterne-Luxus, familienfreundliche Resorts und moderne und stilvolle Hotels. Das St. Regis Dubai, The Palm, Premier Inn Ibn Battuta Mall, Avani Ibn Battuta, ibis Styles Dragon Mart, Premier Inn Dragon Mart und das Riu Dubai sind geöffnet, das Centara Mirage Beach Resort Dubai wird 2021 eröffnet. Collection of Nakheel Hospitality Projekte umfassen auch eine Reihe von Community Clubs und Restaurants in ganz Dubai. Das Portfolio von Nakheel Residential Leasing umfasst derzeit 17.000 Villen und Wohnungen in The Gardens, Discovery Gardens, Jebel Ali Village, Al Furjan, Nad Al Sheba Villas, Palm Jumeirah, Badrah, Veneto und International City.

Über die Österreichische Zentrale für Tourismus :

Die Österreichische Zentrale für Tourismus (ANTO) ist die österreichische nationale Tourismusorganisation. Hauptziel des Vereins ist seit 1955 die Förderung des Urlaubslandes Österreich. Zentrales Ziel von ANTO ist es, die Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen Tourismuslandes in Zusammenarbeit mit allen österreichischen Tourismuspartnern zu sichern und auszubauen. Damit trägt ANTO wesentlich dazu bei, den Marktanteil Österreichs im internationalen Tourismus zu steigern.

