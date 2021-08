Anna Kiesenhofer will mehr Radfahren in ihrem Leben, aber sie wird nicht Profi

“],” filter “: {” nextExceptions “:” img, blockquote, div “,” nextContainsExceptions “:” img, blockquote “}}”>

Das Leben von Anna Kiesenhofer wird nie mehr dasselbe sein.

Die Österreicherin hat sich im vergangenen Monat mit ihrer Goldmedaille im Straßenrennen der Frauen bei den Olympischen Spielen einen Namen in den Geschichtsbüchern gemacht und sie in die Weltöffentlichkeit katapultiert. Als der anfängliche Mediensturm nachlässt, steht Kiesenhofer vor großen Entscheidungen.

Sein Posteingang wurde mit Sponsoring-Angeboten, Partnerschaften und anderen potenziellen Angeboten überflutet. Wenn Kiesenhofer die Breite ihrer Leistungen einfließen lässt, muss sie auch verstehen, was das für ihre Zukunft bedeutet und wohin sie führt.

„Ich muss mich wirklich hinsetzen und überlegen, was ich mit meinem Leben anfangen will. Da eröffnen sich natürlich viele Möglichkeiten“, sagte Kiesenhofer. VeloNews. „Ich muss mit Bedacht wählen. Manche Dinge sind nur Ablenkungen, und ich muss zwischen Projekten unterscheiden, die mich wirklich interessieren, und solchen, die nur Ablenkungen sind.

„Ich werde nicht anfangen, ein Paar Socken für ein paar hundert Dollar zu bewerben, es lohnt sich nicht. Ich muss mich also auf die großen Dinge konzentrieren.

Was ihre Zukunft genau mit sich bringt, weiß Kiesenhofer noch nicht genau, aber sie weiß, dass es wahrscheinlich bedeuten wird, mehr Radfahren in ihrem Leben zu lassen. Die Projekte, die es ihr ermöglichen, ihre Leidenschaft für Mathematik, Naturwissenschaften und Radsport zu verbinden, sind für die junge Frau mit 30 Jahren von besonderem Interesse.

„Ich könnte das Radfahren aus beruflicher Sicht zu einem noch wichtigeren Teil meines Lebens machen, um wirklich mehr zu arbeiten und mit dem Radfahren Geld zu verdienen“, sagte sie. „Nicht in Teams, sondern eher als Einzelprojekte, die an Coaching, Mentoring oder öffentlichen Auftritten arbeiten, aber auch an Produkten arbeiten.

„Es gibt viele coole Dinge zu tun, wie die Zusammenarbeit mit Unternehmen, die ihre Produktbewertungen abgeben und so weiter. Das sind Dinge, die mich interessieren, es gibt auch diese Schnittmenge mit der Wissenschaft, also zum Beispiel Aerodynamik. Ich meine, Mathematik kann in Simulationen tatsächlich eine große Rolle spielen. Das sind also einige Ideen, die ich habe, die interessante Projekte sein könnten.

Obwohl sie möglicherweise noch einige wichtige Entscheidungen zu treffen hat, weiß sie bereits, dass ihre Zukunft keinen Vollzeit-Rennvertrag sehen wird. Sie hat dies schon einmal versucht, aber ihr später Wechsel zum Radrennsport bedeutet, dass sie sich unwohl fühlt, in einem Peloton zu fahren.

Anstatt ihre Fähigkeiten einsetzen zu können, beschäftigt sie sich mit Gedanken darüber, was schief gehen könnte. Dies war einer der Gründe, warum sie so sehr daran interessiert war, bei den Olympischen Spielen Teil der Ausreißer zu sein.

„Ich sehe mich nicht in einem professionellen Team und fahre einfach und mache das, wovor ich Angst habe, und fahre im Peloton“, sagte sie. VeloNews. „Ich bin immer noch sehr nervös und halte meinen Lenker zu fest. Nach ein paar Stunden habe ich das Gefühl, dass meine Hände taub werden, weil ich meinen Lenker gehalten habe. Es ist nicht sehr entspannend.

„Man kann sich nicht alles vorstellen, was es haben könnte, weil man sonst einfach zu viel Angst hat, um weiterzufahren. Nun, das passiert mir tatsächlich. Ich denke an all die Möglichkeiten, die wir haben könnten, abzustürzen. Ich sehe also eine Kurve kommen, aber ich visualisiere bereits die Mädchen und wie sie die Kurve nehmen werden und wie sie abstürzen könnten. Dies ist einfach nicht die richtige Einstellung, um an Rennen teilzunehmen.

Trotz Kiesenhofers spätem Einstieg in den Radsport machte sie sich schnell einen Namen als starke Fahrerin und wurde 2017 von Lotto-Soudal überholt.

Sie hatte zuvor versucht, beruflich erfolgreich zu sein, musste jedoch auf die harte Tour feststellen, dass dies nichts für sie war. Zum Glück musste sie ihr Studium wieder aufnehmen.

„Es war schwierig und es war eine Enttäuschung, denn mein Ziel war es, Profi zu werden“, sagte Kiesenhofer. „Als ich dann dort war, war es nicht das, was ich mir vorgestellt hatte, und ich passte nicht in diese Umgebung.

„Ich musste mich nicht einmal entscheiden [to quit] weil es so klar war. Ich war körperlich nicht stark und mental in einer sehr schlechten Position. Es war daher notwendig, es zu stoppen. Es war keine Wahl.

„Ich hatte meine Promotion abgeschlossen. und ich wusste, dass ich andere Dinge in meinem Leben tun könnte. Ich war nicht fahrradsüchtig. Ich habe gerade eine Pause gemacht und einen Job an einer Universität gefunden. Ich hatte nicht einmal geplant, weiter zu radeln, aber es ist einfach passiert. Wenn Sie wie ein Ausdauermonster sind, können Sie nicht aufhören.

Eine Life-Bike-Balance und eine souveräne Autorität

Kiesenhofer verbrachte etwa eine Woche ohne Fahrrad, bevor er wieder mit dem Radeln begann. Das Berufsleben war vielleicht nichts für sie, aber sie konnte das Leben auf zwei Rädern nicht hinter sich lassen.

Letztendlich war Kiesenhofers anfänglicher Wunsch, den Radsport in ihrer Vergangenheit hinter sich zu lassen, immer aus den gleichen Gründen zum Scheitern verurteilt, dass sie die Mathematik wahrscheinlich nicht hinter sich lassen wird. Sie liebt ihn zu sehr.

„Es gibt so viele Dinge, ich meine, nur die Wirkung der Bewegung, ich muss mich nur bewegen. Es macht einfach meinen Kopf frei. Dann hat man auch diesen Kernaspekt des Trainings, Hindernisse zu überwinden und durch Schmerzen zu gehen und das gibt einem ein Gefühl der Befriedigung“, so Kiesenhofer. VeloNews.

„Mit der Mathematik ist es ein bisschen ähnlich. In Mathe geht es viel um Problemlösung und manchmal sitzt man einfach stundenlang da und löst ein Problem, und man kann es einfach nicht lösen. Und wenn man es dann nach ein paar Tagen reparieren kann, ist es auch so ein Gefühl der Zufriedenheit. Natürlich gab es auch dieses grundlegende Interesse an der Wissenschaft, wie die Welt zu verstehen, und dann hat man die Sprache der Wissenschaft, es war für mich selbstverständlich, zu studieren.

Nach seinem kurzen Abschied vom Radsport ging Kiesenhofers Reise zu Olympia weiter.

Anders als die meisten Top-Favoriten Tokios musste Kiesenhofer sein Training um einen oft intensiven Vollzeitjob ausbalancieren. Die harten Meilen zu fahren bedeutete, ihren Arbeitstag mit den harten Anstrengungen zu planen, um sicherzustellen, dass sie nicht so körperlich erschöpft war, dass sie den Job nicht erledigen konnte, um die Rechnungen zu bezahlen.

Die Unterbrechung vieler Dinge durch die Coronavirus-Pandemie hat ihr übrigens geholfen, ihren Arbeitszyklus auszugleichen.

„Das letzte Semester war für mich noch einfacher, weil ich von zu Hause aus gearbeitet habe und daher sehr flexibel war“, sagt sie. „Wenn man den ganzen Tag im Büro ist, ist es sehr schwierig zu trainieren und sich zu erholen. Was auch hilft, ist, dass ich kein wirkliches Leben habe, außer College und Sport. Es dauert also wirklich meine ganze Zeit.

„Ich muss nur vorausplanen, weil das Training körperlich, aber auch mental sehr anstrengend ist und ich nach einer langen, sehr langen Wanderung keine komplexen Berechnungen anstellen kann. Ich mache die komplexen Sachen morgens. Und dann mache ich vielleicht gegen Mittag einen Spaziergang. Wenn ich müde bin, mache ich weniger anstrengende Dinge wie das Beantworten von E-Mails.

Inmitten der Diskussionen über sein Leben als Teilzeitradfahrer stach bei Kiesenhofers Olympiasieger-Pressekonferenz unter anderem seine Äußerung zu seiner Autoritätsskepsis hervor. Kiesenhofer ist in ihrem normalen Job selbst eine Autorität, aber ihr Radsport hat sie den meisten Entscheidungen skeptisch gemacht.

“Besonders das Radfahren ist ein sehr traditioneller Sport, es ist sogar ein bisschen altmodisch, und man hat all diese Teamstrukturen”, sagte Kiesenhofer. „Oft sind es Männer mittleren Alters, die eine Gruppe junger Mädchen anführen. Sie sind jung, sie sehen eine Chance und haben möglicherweise nicht einmal die Möglichkeit, sich zu äußern, weil sie befürchten, dass der Vertrag endet, wenn sie etwas sagen.

„Sie befinden sich in einer Umgebung, in der Sie diesem Mann mittleren Alters, der Ihr Boss ist, einfach glauben müssen. Sportliche Leiter haben oft keine Ahnung vom Training. Ich wollte nur sagen, dass du ihnen nicht zu sehr vertrauen solltest. Sie sollten weiterhin selbst denken und kritisch sein. Hören Sie den Leuten zu, aber seien Sie kritisch und glauben Sie nicht einfach alles.