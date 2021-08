“Legendärer Schuh”: Dominic Thiem enthüllt neue Adidas-Tennisschuhe für die US Open-Titelverteidigung 2021

In der Tenniswelt ist der Adidas Barricade einer der kultigsten Tennisschuhe des Sports. Jetzt, 20 Jahre nach der ersten Veröffentlichung, sind sie endlich zurück. Darüber hinaus wird das österreichische Ass Dominic Thiem sie während seiner US Open-Titelverteidigungskampagne 2021 tragen.

Interessanterweise werden die Schuhe der aktuellen Nummer 6 der Welt auch die Farben der US Open tragen. Thiem gab sogar eine Vorschau auf die Kicks, als er in einem aktuellen Instagram-Video über Tennis sprach.

Dominic Thiem enthüllt Fußballschuhe für die US Open 2021

In einem kürzlich Adidas Tennis Instagram-Video, offenbarte Thiem seine Freude über die Rückkehr der Barrikade. Darüber hinaus erläuterte er auch seine Erwartungen an seine Schuhe und deren Bedeutung für sein Spiel.

„Ich bin so glücklich, dass der Barricade zurück ist, weil er so ein legendärer Schuh ist. Beinarbeit stellt einen großen Teil meines Spiels dar. Von meinen Schuhen erwarte ich Komfort, Geschwindigkeit und Stabilität. sagte Dominique.

Tennis – ATP Masters 1000 – Italian Open – Foro Italico, Rom, Italien – 13. Mai 2021 Österreichs Dominic Thiem im Einsatz während seines dritten Vorrundenspiels gegen Italiens Lorenzo Sonego REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Darüber hinaus hat der amtierende US-Open-Champion über die mentale Seite des Sports nachgedacht. Thiem hat auch einige grundlegende Tipps für den Tennis-Alltag geteilt.

Er sagte, „Tennis ist so ein mentales Spiel, weil ich bis 4 oder 5 Stunden ohne Unterstützung auf dem Platz sein muss. Ich versuche immer die gleiche Routine zu haben, um mich wirklich in die Zone zu bringen. Der beste Rat für einen normalen Tennisspieler ist, Spaß auf dem Platz zu haben, niemals aufzugeben und bis zum letzten Punkt an sich selbst zu glauben.

Vor knapp zwei Monaten verletzte sich der 27-jährige Österreicher am Handgelenk und musste die Wimbledon-Meisterschaften sowie die US Open-Vorbereitungsveranstaltungen 2021 ausfallen lassen. Inzwischen hat er sich jedoch vollständig erholt und kann es kaum erwarten, seinen einzigen Grand-Slam-Titel zu verteidigen in New York.

Wie stehen Thiems Chancen bei den US Open 2021?

In Anbetracht seine Leistung im Jahr 2021, Thiem muss auf dem Platz noch seinen Rhythmus finden. Er ist jedoch optimistisch, sein Bestes zu geben, was eine gute Nachricht ist.

Dominic Thiem aus Österreich feiert mit der Meisterschaftstrophäe, nachdem er am 14. (Foto von Matthew Stockman / Getty Images)

Der Österreicher braucht etwas Besonderes, um Novak Djokovic, Daniil Medvedev und andere, die auf Hartplätzen gut abgeschnitten haben, zu schlagen. Während es schwierig ist, einen Grand Slam zu gewinnen, ist es eine noch größere Herausforderung, ihn zu verteidigen.

Und angesichts der jüngsten Abwesenheit von Thiem von der Tour ist die Aufgabe nur noch schlimmer geworden. Es wird interessant sein zu sehen, ob Thiem die Quoten schlagen und seinen zweiten Major-Turniertitel in New York gewinnen kann.

