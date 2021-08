Winde heizen zwei neue Brände an, die Athen, Griechenland, bedrohen

Von Elena Becatoros | Zugehörige Presse

ATHEN, Griechenland – Angeheizt durch starke Winde brachen am Montag im schwer getroffenen Griechenland zwei neue große Waldbrände aus, die Evakuierungswarnungen für Dörfer südöstlich und nordwestlich von Athen auslösten – nur wenige Tage später, nachdem die Brände große Waldflächen nördlich der griechischen Insel vernichtet hatten Hauptstadt.

Es wurden keine Verletzten gemeldet, griechische Medien berichteten jedoch, dass einige Gebäude beschädigt wurden.

Griechenland wurde diesen Monat nach der schlimmsten Hitzewelle seit Jahrzehnten von Hunderten von Waldbränden erschüttert, die seine Wälder trocken ließen. Andere Mittelmeerländer – darunter die Türkei, Italien, Algerien und Spanien – haben ähnliche Probleme erlebt.

Wissenschaftler sagen, dass es keinen Zweifel gibt, dass der Klimawandel durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Erdgas extremere Wetterereignisse verursacht.

Das erste Feuer am Montag in Griechenland war am Morgen in der Region Keratea südöstlich von Athen ausgebrochen, verbrannte Buschwerk und bedrohte einen Nationalpark in der Region Sounion. Drei Städte müssen evakuiert werden. Einige Bewohner durchnässten ihre Häuser verzweifelt, während Freiwillige mit Rohren und Ästen halfen, die Brände zu bekämpfen. Mehr als 100 Feuerwehrleute, acht Wassertropfen und elf Hubschrauber waren im Einsatz, um das Feuer einzudämmen, das bis zum Abend zu verblassen schien.

Der örtliche Bürgermeister Dimitris Loukas sagte, die griechischen Fernsehbehörden untersuchen Fälle von Brandstiftung. Er sagte, Anwohner hätten gesehen, wie jemand in einem Auto einen Müllcontainer angezündet habe.

Auf der anderen Seite der Hauptstadt im Nordwesten brach am Montag im Bezirk Vilia ein weiterer Brand aus, der einen Evakuierungsalarm für acht weitere Dörfer auslöste. Starke Winde behinderten die Löscharbeiten und die Flammen drohten, sich auf einen nahe gelegenen bewaldeten Berg auszubreiten.

Dieses Feuer wurde von 240 Feuerwehrleuten – darunter 143 polnischen – bekämpft, die von acht abgesetzten Flugzeugen und neun Hubschraubern unterstützt wurden.

Laut Feuerwehr sind zwischen Sonntagabend und Montagabend im ganzen Land 45 Waldbrände ausgebrochen. Die meisten waren schnell eingedämmt.

Zwei Großbrände in Griechenland, die Anfang August ausgebrochen waren, einer auf der Insel Euböa und der andere in einem Nationalpark nördlich von Athen, schwelten am Montag noch, und Feuerwehrleute versuchten, ihre Perimeter zu sichern. Auf Euböa wurden am Montag erneut Wasserbomber eingesetzt, um den Bodentruppen zu helfen.

Griechenlands Katastrophenschutzchef Nikos Hardalias, der den Kampf gegen die Waldbrände sowie die Reaktion des Landes auf die Coronavirus-Pandemie koordiniert, wurde am Montag in ein Athener Krankenhaus eingeliefert und erlitt dort eine ungeplante Herzoperation. In einer Erklärung des Gesundheitsministeriums hieß es, die Operation sei erfolgreich verlaufen.

Wochenlange Waldbrände haben Griechenlands Reaktionskapazitäten strapaziert. Rund 24 Länder in Europa und dem Nahen Osten schickten Bodenpersonal, Flugzeuge und Fahrzeuge, um zu helfen. Die meisten sind abgereist, obwohl 40 österreichische Feuerwehrleute in der Region Südpeloponnes verblieben sind, wo seit Tagen zwei Großbrände brennen.

Mehrere andere Mittelmeerländer haben unter starker Hitze und Waldbränden gelitten, die sich in den letzten Wochen schnell ausgebreitet haben, darunter Algerien, wo Waldbrände mindestens 75 Menschen getötet haben; Die Türkei, wo mindestens 16 Menschen bei Waldbränden ums Leben kamen, und Italien, das mehrere feuerbedingte Todesfälle verzeichnete.

Zunehmende Dürre und Hitze haben diesen Sommer auch im Westen der Vereinigten Staaten und in der nordsibirischen Region Russlands Waldbrände angeheizt.

Nicholas Paphitis in Athen beigetragen.