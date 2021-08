Angewandte Geometrie? Die Babylonier taten es, tausend Jahre vor Pythagoras

Aber wozu brauchte ein Schreiber im alten Mesopotamien diese Berechnung – und wie hat dieser Mensch sie erzeugt?

Während Plimpton 322 eine merkwürdige Abweichung darstellt, wurden Tonmultiplikationstabellen normalerweise von Schreibern geschnitzt, die darauf trainiert waren, sich mathematische Gleichungen zu merken, und dann an Administratoren und Ingenieure verteilt, die sie brauchten.

Andere haben spekuliert, dass Plimpton 322 für den modernen Menschen eine theoretische Übung oder eine völlig verlorene Form der Mathematik darstellte. Elanor Robson, eine britische Gelehrte der alten Geschichte des Nahen Ostens, schlug in einem Artikel aus dem Jahr 2002 vor Papier die Liste stammte aus einem Klassenzimmer und hätte “einem Lehrer ermöglichen können, seinen Schülern wiederholte Aufgaben zu derselben mathematischen Aufgabe zu stellen und ihre Zwischen- und Endantworten zu überprüfen, ohne die Berechnungen selbst zu wiederholen”.

Mit einem neuen Blick auf die Zahlen fand Mansfield keine Dreiecke, sondern Rechtecke in Ton, eine Berechnung, die er jetzt unterstützt, wäre für die Vermessung des Landes wichtig gewesen.

In dem Artikel bezieht sich Mansfield auf die Si-Tontafel entdeckt des Franzosen Vincent Scheil im modernen Irak im Jahr 1894 als Beispiel für rechteckige Grundstücke. Es wird angenommen, dass die Tafel Si.427 die Grenzen zwischen Sin-bel-apli, einer prominenten Person in der Gemeinde, und einem namenlosen reichen Landbesitzer, mit dem er in Konflikt stand, darstellt.

Die auf Plimpton 322 gezeigte Kalkulationstabelle hätte es einem Vermesser ermöglicht, die Grenzen zwischen den Grundstücken genau zu messen. Mit all diesen Teilen dieses alten Puzzles bezeichnet Mansfield Si.427 als das älteste bekannte Beispiel für angewandte Geometrie der Welt.

„Ich kann nicht betonen, wie wichtig diese Tabletten sowohl mathematisch als auch historisch sind“, sagte Mansfield in einem Video, das mit der Zeitschrift veröffentlicht wurde. „Sie repräsentieren die damals massiv weiterentwickelte praktische Anwendung und das theoretische Verständnis der Geometrie. “

