Angebliches „Koala-Massaker“ führt zu Hunderten von Anklagen wegen Tierquälerei

Laut einer Erklärung der Umweltschutzbehörde des Staates Victoria wurden im Februar 2020 auf einer Holzplantage in Cape Bridgewater, etwa 377 Kilometer südwestlich der Landeshauptstadt Melbourne, 21 Koalas tot und Dutzende weitere verletzt aufgefunden.

Die Behörden euthanasierten 49 der verletzten Koalas, von denen viele an Hunger, Dehydration und Frakturen litten, heißt es in der Erklärung.

Ein Mann und ein Erdbewegungsunternehmen werden beschuldigt, Dutzenden von Koalas „unzumutbare Schmerzen oder Leiden zugefügt“ zu haben, heißt es in der Erklärung. „Sie werden auch beschuldigt, Koalas zerstört zu haben, die eine geschützte Art sind.“

Sie sind mit insgesamt 126 Anklagepunkten konfrontiert, darunter 18 Fälle von schwerer Grausamkeit, weil sie angeblich tödliche Verletzungen verursacht haben. Gegen ein separates Outsourcing-Unternehmen wurde eine Anklage wegen Grausamkeit erhoben, weil es angeblich die Koala-Population gestört hat. In der Erklärung wurden die Angeklagten nicht genannt.

Die Höchststrafe für eine Anklage wegen Tierquälerei beträgt fast 78.000 US-Dollar für ein Unternehmen und über 32.000 US-Dollar oder 12 Monate Gefängnis für eine Einzelperson.

In einer damaligen Erklärung nannte die Naturschutzgruppe Friends of the Earth Australia den Vorfall ein „Koala-Schlachten“ und fügte hinzu, dass sie „besorgt darüber sei, dass eine solche mutwillige Zerstörung und weit verbreitete Todesfälle und Verletzungen weiterhin auf der südwestlichen Plantagenindustrie des viktorianischen Ära“.

Bedrohungen für Koalas

Koalas sind in Australien eine geschützte Art und stehen vor einem Anzahl der Bedrohungen zu ihrem Überleben.

Die Koala-Population des Landes erlitt schwere Verluste bei der Katastrophe Buschfeuer von 2019, die allein in New South Wales mehr als 48.000 Quadratkilometer Land zerstörten.

Mehr als 60.000 Koalas sind nach Angaben des World Wildlife Fund gestorben, haben ihren Lebensraum verloren oder wurden durch die Flammen verletzt.

Experten sagen, dass die Art aufgrund der Bedrohung durch Chlamydien, die Blindheit und schmerzhafte Zysten im Fortpflanzungstrakt eines Koalas verursachen, die zu Unfruchtbarkeit oder Tod führen können, auch lokal vom Aussterben bedroht ist.

Die Klimakrise hat Koalas anfälliger für Krankheiten gemacht. Chlamydien breiten sich unter stressigen Umweltbedingungen wie heißem Wetter, Dürre und Lebensraumverlust schneller in ihrer Bevölkerung aus, so die australische Regierung.

Mitte 2021 empfahl ein australischer Regierungsbericht über den Erhaltungszustand von Koalas, den Status des Tieres in Queensland, New South Wales und South Wales, aufgrund des rapiden Rückgangs der Population in diesen Gebieten, auf „gefährdet“ zu ändern Bereiche.