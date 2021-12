Technologietransfer in Österreich mit Markus Wanko

Klicken Sie hier, um das Audio zu hören

Zu Gast ist heute Markus Wanko, Leiter Technologietransfer bei TWIST, der Technologietransferorganisation des Institute of Science and Technology (IST) in Österreich.

Markus leitete die Entwicklung von IST Park, dem an das IST Austria angrenzenden Technologiepark und IST Cube, einem Wissenschafts- und Technologie-Seed-Fonds.

Markus kam nach einer 15-jährigen Karriere im Investment- und Strategiebereich zu TWIST. Konkret hat Markus Erfahrung bei der Risikokapitalinvestition bei Safeguard Scientifics und dem European Investment Fund, der Strategieberatung bei der Boston Consulting Group und der Hauptinvestition bei QIA, einem der größten Staatsfonds der Welt.

Im Laufe seiner Karriere hat Markus eine Vielzahl von Startups in der Prozess-, Energie- und Technologiebranche unterstützt.

In der heutigen Folge hörst du Markus darüber sprechen, wie er nach Österreich und TWIST gekommen ist, wie Tech Transfer in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern abschneidet und wie TWIST etwas bewirkt hat.

In dieser Folge: