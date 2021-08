Technologieunternehmen versprechen Milliardeninvestitionen in Cybersicherheit, Telecom News, ET Telecom

Washington: Einige der führenden Technologieunternehmen des Landes haben Milliarden von Dollar zugesagt, um die Cybersicherheit zu stärken und Facharbeiter auszubilden, sagte das Weiße Haus nach dem privaten Treffen von Präsident Joe Biden mit hochrangigen Führungskräften.

Die Kundgebung fand am Mittwoch inmitten einer Flut von Ransomware-Angriffen statt, die auf kritische Infrastrukturen abzielten, in einigen Fällen mit Angreifern, die Millionenzahlungen von großen Unternehmen erpressten, sowie andere illegale Cyberoperationen, die die US-Behörden mit ausländischen Piraten in Verbindung gebracht haben.

Die Regierung von Biden hat den Privatsektor aufgefordert, seinen Teil zur Stärkung der Cybersicherheitsabwehr gegen diese immer raffinierteren Angriffe beizutragen. In öffentlichen Äußerungen vor Beginn des privaten Treffens nannte Biden die Cybersicherheit eine „kritische Herausforderung für die nationale Sicherheit“ für die Vereinigten Staaten.

„Die Realität ist, dass der Großteil unserer kritischen Infrastruktur im Besitz des Privatsektors ist und von diesem betrieben wird, und die Bundesregierung kann diese Herausforderung nicht allein bewältigen“, sagte Biden. “Ich habe Sie alle heute hierher eingeladen, weil Sie die Macht, die Fähigkeit und die Verantwortung haben, glaube ich, die Messlatte für die Cybersicherheit höher zu legen.”

Nach dem Treffen gab das Weiße Haus bekannt, dass Google sich verpflichtet hat, in den nächsten fünf Jahren 10 Milliarden US-Dollar in die Cybersicherheit zu investieren, Geld, das dazu beitragen soll, die Software-Lieferkette zu sichern und Softwareprogramme auszubauen.

Die Biden-Regierung hat nach einer massiven Cyber-Spionagekampagne der russischen Regierung gesucht, die Schwachstellen ausnutzte und Hackern Zugang zu Netzwerken von US-Regierungsbehörden und privaten Unternehmen verschaffte.

Microsoft kündigte unterdessen an, in den nächsten fünf Jahren 20 Milliarden US-Dollar in die Cybersicherheit zu investieren und 150 Millionen US-Dollar in technische Dienste zur Verfügung zu stellen, um lokalen Regierungen bei der Verbesserung ihrer Verteidigung zu helfen. IBM plant, über einen Zeitraum von drei Jahren 150.000 Menschen in Cybersicherheit zu schulen, und Apple hat angekündigt, ein neues Programm zur Stärkung der Lieferkette zu entwickeln.

Zu der Sitzung am Mittwoch waren jeweils leitende Angestellte dieser Unternehmen sowie Führungskräfte aus der Finanzindustrie sowie Vertreter aus den Bereichen Energie, Bildung und Versicherungen eingeladen.

Eine Regierungsinitiative, die ursprünglich die Cybersicherheit von Stromversorgern unterstützte, wurde auf Gaspipelines ausgeweitet, teilte das Weiße Haus am Mittwoch mit.

Obwohl die Ransomware als eines der Ziele des Treffens am Mittwoch gedacht war, sagte ein hochrangiger Verwaltungsbeamter, der Reporter im Voraus informierte, dass das Ziel viel weiter gefasst sei und sich auf die Identifizierung der „Ursachen böswilliger Cyberaktivitäten“ und der Art und Weise konzentrierte, wie die privaten Sektor kann dazu beitragen, die Cybersicherheit zu stärken. . Der Beamte informierte die Reporter unter der Bedingung der Anonymität.

Das Treffen fand statt, als Bidens nationales Sicherheitsteam vom Truppenabzug aus Afghanistan und der chaotischen Evakuierung von Amerikanern und afghanischen Bürgern verzehrt wurde. Die Tatsache, dass er im Zeitplan geblieben ist, zeigt, dass die Verwaltung die Cybersicherheit als einen wichtigen Tagesordnungspunkt ansieht, wobei der Verwaltungsbeamte das Treffen am Mittwoch als „Aufruf zum Handeln“ bezeichnet.

Das breite Teilnehmerfeld unterstreicht, wie Cyberangriffe nahezu alle Wirtschaftszweige betroffen haben. Im Mai beispielsweise starteten Hacker, die mit einer in Russland ansässigen Cyberbande in Verbindung stehen, einen Ransomware-Angriff auf eine große Kraftstoffpipeline in den USA und zwangen das Unternehmen, den Betrieb vorübergehend einzustellen.

Wochen später wurde der weltgrößte Fleischverarbeiter JBS SA von einer anderen Hackergruppe angegriffen.

In beiden Fällen haben Unternehmen mehrere Millionen Dollar Lösegeld gezahlt, um wieder online zu gehen.

Biden sprach am Mittwoch von einem Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Juni, als er sagte, er erwarte, dass Russland Maßnahmen zur Eindämmung von Ransomware-Banden ergreift, weil „sie wissen, wo sie sind und wer sie sind“.