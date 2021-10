AM_Equality: 6. Oktober 2021 – CRH

KONSERVATIVE GESCHÄFTSGRUPPEN UNTERSTÜTZEN GLEICHSTELLUNG HANDELN SO GUT FÜR DAS GESCHÄFT UND WIR: In einem Kommentar schrieb Trey Grayson – ein ehemaliger republikanischer Außenminister für Kentucky –: „LGBTQ sind unsere Freunde, Nachbarn, Familie und Kollegen. Sie verdienen gleiche Würde und Respekt. Sie arbeiten hart, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, für ihre Familien zu sorgen und einen unschätzbaren Beitrag zur Stärkung unserer Wirtschaft zu leisten. Die kommenden Monate sind entscheidend für die wirtschaftliche Erholung unseres Landes, und dies rechtfertigt einen globalen, wirtschafts- und arbeitnehmerfreundlichen Ansatz. ” Mehr Reichtum.

🎨 DAS WANDBILD „WIR SIND UNIVERSAL“ IN FISHTOWN FEIERT DIE TRANSGENDER-GEMEINSCHAFT: Ein Fresko von Kah Yangni (@kahyangni) in Philadelphias Stadtteil Fishtown feiert die Transgender-Community. Das Wandbild ist entlang einer Außenwand von gemalt Morriss Haus – das einzige Programm zur Wiederherstellung von Wohngebäuden des Landes, das speziell auf Transgender-Gemeinschaften ausgerichtet ist. Mehr Achsen.

DAS GLEICHSTELLUNGSGESETZ WIRD DEN SCHUTZ DER SCHUTZBAREN GEWÄHRLEISTTEN GEWÄHRLEISTEN: „Es ist an der Zeit, dass Katholiken und andere religiöse Menschen ihren Glauben als Botschaft der Einheit, Inklusion und des Dienstes beanspruchen. Es ist an der Zeit, vor dem Gesetz für die Gleichstellung von LGBTQ zu handeln“, schreibt Joan Campanaro in einer Gastkolumne. „Es ist Zeit für das Gleichstellungsgesetz. ” Mehr Orlando Wache.

KULTUR

BRETMAN ROCK IST PLAYBOYS ERSTER MÄNNLICHER GAY COVER STAR: Bretman-Felsen (@bretmanrock) schrieb als erster offen schwuler männlicher Star des Playboy Magazine Geschichte. Mehr Sie und NBC-Nachrichten.

RUPAUL’S DRAG RACE GEWINNER VEREINT SICH IN LGBTQ + HISTORY MONTH TRIBUTE: “DER KAMPF IST NOCH HIER”: Fünf Gewinner, darunter Symone, Jaida Essence Hall, Yvie Oddly, Monét X Change und BeBe Zahara Benet, waren Teil einer Wiedervereinigung, um ihre LGBTQ+-Helden der Farbe zu ehren. Mehr Wöchentliche Unterhaltung.