Österreich strebt bei der Euro 2020 gegen Nordmazedonien Tore an

BUKAREST, Rumänien (dpa) – Obwohl das Toreschießen für Österreich bei früheren EM ein großes Problem war, waren Tore gegen Nordmazedonien in den letzten Jahren kein Problem.

Österreicher wird das Spiel bei der Euro 2020 in der Gruppe C gegen Nordmazedonien eröffnen Sonntag in Bukarest. In der Qualifikation zum Turnier trafen die beiden Teams zweimal aufeinander, Österreich gewann 4:1 und 2:1.

Doch die Tore waren auf der großen Bühne nicht leicht. In sechs Spielen der Kontinentalturniere 2008 und 2016 gelang der österreichischen Mannschaft nur ein Tor mit offenem Ausgang – bei der 1:2-Niederlage gegen Island vor fünf Jahren.

Vor der Euro 2020 verlor Österreich am 2. Juni mit 0:1 gegen England und wurde letzten Sonntag von der Slowakei in Schach gehalten.

Österreichs Verteidiger David Alaba, der vielleicht bekannteste Spieler der Mannschaft, versuchte aus dem letzten Aufwärmspiel etwas Positives zu holen, doch die Torlosigkeit ging ihm in den Sinn.

“Insgesamt war alles in Ordnung”, sagte Alaba, der nach 13 erfolgreichen Spielzeiten beim FC Bayern München zu Real Madrid wechselte, dem österreichischen Fernsehsender ORF. “Wir haben uns viele Chancen erarbeitet, aber leider nicht verwertet.”

Neben Alaba wird erwartet, dass Marko Arnautović in den kommenden Wochen für Führung und Tore sorgen wird.

Der 32-jährige Stürmer, der nach einem lukrativen Aufenthalt in China angeblich auf dem Weg zurück zu West Ham ist, hat in 87 Spielen für die Nationalmannschaft 26 Tore erzielt.

Arnautović erzielte im Juni 2019 im Qualifikationsspiel zwei dieser vier Tore gegen Nordmazedonien. Alaba, ein Verteidiger auf Vereinsebene, der normalerweise als Mittelfeldspieler für Österreich spielt, traf einige Monate später beim 2:1-Sieg.

Nordmazedonien wird unterdessen nach der Qualifikation durch die Nations League-Qualifikation sein Debüt bei einem großen Turnier geben. Aber er hat erfolgreich Tore geschossen und einige Überraschungen geschafft.

Den größten Umbruch gab es im März, als das Team Deutschland in einem WM-Qualifikationsspiel mit 2:1 besiegte.

Anfang des Monats hatte Nordmazedonien am 1. Juni ein 1:1 gegen Slowenien mit einem Gegentor in der Nachspielzeit unentschieden gespielt und drei Tage später Kasachstan mit 4:0 besiegt.

Die größte Torgefahr für Nordmazedonien wird Goran Pandev sein, der vor 20 Jahren sein Debüt in der Nationalmannschaft gab. Der 37-jährige Pandev erzielte einen Nationalmannschaftsrekord von 37 Toren, darunter das, das ihm einen Platz bei der Euro 2020 sicherte.

Die Niederlande und die Ukraine befinden sich ebenfalls in Gruppe C, was beiden Mannschaften die Chance gibt, im weiteren Verlauf des Turniers mehr Tore zu erzielen.

“Wir werden in dieser Meisterschaft vielleicht als Außenseiter gesehen, aber diese Rolle stört uns nicht”, sagte Nordmazedoniens Trainer Igor Angelovsky am Samstag. „Im Gegenteil, es motiviert uns alle zusätzlich. “

