Alles was Sie dazu wissen müssen

Neue KTM RC 125: Alles was du wissen musst

KTM hat schließlich seine gesamte RC-Serie überarbeitet und kürzlich die neuen RC 390, RC 200 und RC 125 vorgestellt. Von diesen erhielten die RC 390 und RC 125 die meisten Änderungen gegenüber ihren Vorgängern. Wir haben bereits die Änderungen an der RC 390 besprochen, was bedeutet, dass es an der Zeit ist, über das neue Einsteiger-Sportmotorrad von KTM zu sprechen. Die KTM RC 125 ist, obwohl sie ein teures Motorrad ist, in Indien und anderen Märkten aufgrund ihres raffinierten Motors und ihres hochwertigen Materials sehr beliebt. Die österreichische Marke behauptet, erhebliche Änderungen am Fahrrad vorgenommen zu haben, um es besser als seinen Vorgänger zu machen. Genau wie die neue RC 390 verfügt auch die RC 125 über ein völlig neues Design, das vom KTM RC 16 MotoGP-Motorrad inspiriert wurde. Keine doppelläufigen Scheinwerfer mehr und hier ist der von Duke inspirierte fünfeckige Scheinwerfer mit integrierten Blinkern.

Die Verkleidung ist sicherlich nicht mehr so ​​stylisch wie früher, aber die Gesamtverkleidung des Bikes ist aggressiv und das Heck hat einen freiliegenden Gitterrahmen. Und das bringt uns zur Konstruktion des Fahrrads; Die neue RC 125 basiert auf einem neuen Rahmen mit verschraubtem Hilfsrahmen, was zu einer Gewichtseinsparung von 1,5 kg führte. Darüber hinaus verfügt die neue RC 125 über leichtere Alufelgen und Bremsscheiben, wodurch die ungefederten Massen des Bikes reduziert werden. Dies führt laut der österreichischen Marke zu einer agileren Leistung.

Auch der Kraftstofftank wurde für eine größere Reichweite auf 13,7 Liter vergrößert. Und genau wie die neue RC 390 verfügt auch die neue RC 125 über einen Clip-On-Lenker mit 10 mm Höhenverstellung und optimal positionierte Fußrasten ermöglichen dem Fahrer eine passende Fahrposition zu finden.

Die Euro-Spezifikation RC 125 hat die LCD-Konsole für ein TFT-Instrumenten-Cluster aufgegeben, das alle wesentlichen Anzeigen bietet und Smartphone-Konnektivität für Musik und Telefonie unterstützt. Wir glauben jedoch, dass das indische Modell ein LCD-Display (entliehen von 250 Adventure) verwenden wird, um den Preisanstieg zu kontrollieren. Und in Sachen Kostensenkung sollte KTM auch auf die LED-Scheinwerfer der indischen Variante verzichten und bei herkömmlichen Halogenlampen bleiben.

Die neue RC 125 verwendet weiterhin den flüssigkeitsgekühlten 124,7-cm³-Einzylinder, der in Kombination mit einem Sechsgang-Getriebe 14,3 PS und 12 Nm Drehmoment entwickelt. Das Unternehmen nahm jedoch einige Änderungen am Fahrwerks-Setup vor; das Fahrrad verwendet immer noch WP Apex 43 mm Open Cartridge Gabeln mit WP Apex Monoshock, aber mit überarbeiteter Abstimmung für ein sportlicheres Fahren. Auch die Bremsausrüstung wurde leicht überarbeitet; Das Fahrrad verwendet jetzt 320 mm vordere und 230 mm hintere Scheibenbremsen anstelle der 300 mm vorderen und 230 mm hinteren Scheibenbremsen des Vorgängermodells. Die KTM RC 125 mit europäischer Spezifikation wird auch über ein umschaltbares Zweikanal-ABS verfügen, aber das Modell mit indischer Spezifikation wird wahrscheinlich ein Einkanal-ABS für aggressive Preise beibehalten.