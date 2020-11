Joachim Löw (DFB): Mega-Abfindung für den Nationaltrainer? Millionen von Gerüchten!

Joachim Löw und der DFB: Gehen Sie getrennte Wege? Eines ist klar: Die Entlassung des Nationaltrainers kann extrem teuer sein.

Ein schwieriges DFB-Jahr geht zu Ende.

Nach der Verlegenheit in Spanien gibt es Nationaltrainer Joachim Löw stark angegriffen.

stark angegriffen. Jetzt sickern explosive Details durch – Niedrig könnte im Falle einer vorzeitigen Entlassung eine hohe Abfindung erhalten.

Update vom 26. November, 12:35 Uhr: Was kommt als nächstes? Joachim Löw? Nach dem Spanien-Debakel zählt der Nationaltrainer 4. Dezember steht die Krisengipfel beim. Vor kurzem gab es Spekulationen darüber Niedrig bietet an, sich im Voraus zurückzuziehen. Jetzt kommen neue Zahlen ans Licht, die im Fußballgeschäft an der Tagesordnung sind – die Fans sollten sich trotzdem sehr darüber ärgern.

Laut dem Bild verdient Niedrig einschließlich Boni bis zu vier Millionen Euro jährlich. Aber was passiert, wenn das so ist? DFB das auf Dezember 2022 Möchten Sie Ihren datierten Arbeitsvertrag vor dem Ende – dh jetzt – kündigen?

Dann ein Abfindung fällig: nämlich für das Gehalt, das Niedrig bis zum Vertragsende hätte verdient. Im Falle eines Endes im Dezember 2020 würde es bis Dezember 2022 zwei Jahresgehälter geben – das heißt acht Millionen Euro. Theoretisch.

Joachim Löw: Millionen Abfindungen für vorzeitige Entlassung?

Weil es viel zu klären gibt. Niedrig hatte seinen Vertrag vor WM 2018 verlängert. Dies sollte eine Vereinbarung enthalten, die besagt: Nach EM 2020 sind sowohl die DFB sowie der Nationaltrainer nutzen eine Trennungsklausel. Dann müssten keine Abfindungen fließen. Problem: Die “EM 2020” ist nie passiert! Der Euro wurde wegen der Koronakrise ins Jahr 2021 zurückgedrängt. Was jetzt?

Wenn die EM 2020-Klausel von nun an als EM 2021-Klausel angesehen wird, müsste dies der Fall sein DFB Begleichen Sie den Nationaltrainer mit rund einem halben Jahresgehalt, wenn er ihn im Dezember 2020 entlassen will. Von nun an bis zur EM, die im Juli 2021 endet Niedrig Mit anderen Worten, verdienen Sie rund zwei Millionen Euro, die der Verein ihm dann zahlen müsste, wenn er entlassen würde.

Die zweite Variante: Die Trennungsklausel für die IM JAHR 2020 bleibt unberührt und wäre längst vergangen. Das theoretische Trennungsdatum ist im Vertrag klar angegeben, konnte jedoch aufgrund höherer Gewalt nicht eingehalten werden. Anwälte müssten klären, wie sie mit dieser Klausel umgehen sollen. Aber wenn es nicht mehr gültig ist und der DFB sich sofort trennen möchte, wäre das Diese beiden Jahresgehälter in Höhe von insgesamt acht Millionen Euro sind fällig.

Wegen der Corona-Krise und andere Orte wie diesen Steueruntersuchungen steht die DFB ohnehin schon unter finanziellem Druck. Abfindungszahlungen in Höhe von acht Millionen Euro für Niedrig würde ein weiteres großes Loch in die Registrierkasse reißen. Sie denken also sorgfältig über eine solche Entscheidung nach.

Joachim Löw: Blitzabschied vom DFB? Umstrittene Spekulationen vor dem Krisengipfel

Erster Bericht vom 24. November, 10.46 Uhr: Frankfurt – Soviel ist klar: die turbulenten DFB-Tage danach Debakel in Spanien sind noch lange nicht vorbei. Wie läuft es für Nationaltrainer? Joachim Löw fortsetzen? Ein Notfalltreffen ist für den 4. Dezember geplant. DFB-Manager Oliver Bierhoff wird einem Ausschuss eine Analyse vorlegen.

Dies wirft jedoch die Frage auf, in der sich derzeit jeder Fußballfan befindet Deutschland repräsentiert: Warum tut Joachim Löw nicht das selbst? Anscheinend erklärt sich der Weltmeister von 2014 sehr gut – aber vor diesem Krisentreffen und in kleinerem Maßstab. Laut Bild unter anderem Präsident werden Fritz Keller und umgekehrt Peter Peters Sei Teil dieser Runde.

DFB: Joachim Löw tritt zurück? Kommunikation wirft Fragen auf

Das ganze Szenario ist natürlich spekulativ. Auch hier spielt die Botschaft des DFB eine große Rolle. Wie in der ersten Erklärung des Präsidenten Keller (direkt nach dem Debakel) der Name “Niedrig“Komplett.

Stattdessen heißt es das Nationaltrainer “Die zeitliche und emotionale Distanz” sollte “der aktuellen Situation der Nationalmannschaft grundlegend aufarbeiten. Sportlich, um die Ursachen für die klare Niederlage von Sevilla zu analysieren. Und persönlich für Sie große Enttäuschung verarbeiten. So sollte es sein “.

Lesen Sie solche Sätze normalerweise nicht in Rücktrittserklärungen? Wenn Sie sich vorbereiten DFB über das schon vorzuschlagen Niedrig kommt in dieser zeitlichen und emotionalen distanz die entscheidung, sein büro zu verlassen?

Joachim Löw: Verwirrung über Nationaltrainer – Formulierungen erlauben Spekulationen

In der DFB-Ankündigung heißt es außerdem: „In der Sitzung des DFB-Präsidiums am 4. Dezember Oliver Bierhoff, Direktor der Nationalmannschaften und der Akademie, präsentieren und bewerten die aktuelle Situation der Nationalmannschaft. Dies beinhaltet die Erfahrungen aus der Niederlage gegen Spanien, aber auch die Gesamtentwicklung des Teams in der letzten zwei Jahren. Das DFB wird zu gegebener Zeit Informationen über die Ergebnisse der Konsultationen und die nächsten Schritte bereitstellen. “”

Auch in dieser Passage gibt es Hinweise auf eine Niedriger Abschied. Es ist die Rede von “den letzten zwei Jahren” – das heißt dem genauen Zeitraum, in dem die Nationalmannschaft Abstieg in die Mittelmäßigkeit des Fußballs. “Ergebnisse der Konsultationen und Nächste Schritte„Auch Spekulationen über einen neuen Nationaltrainer anregen.

