Afrofuturisten stellen sich den Weltraum im Jahr 2051 vor

Das große Bild: Schwarze Science-Fiction-Autoren und -Künstler, die als Afrofuturisten bekannt sind, sagen, dass die nächsten 30 Jahre der Weltraumforschung das Erbe des Rassenterrors auf der Erde beheben könnten, wenn farbige Menschen in Unternehmen einsteigen und dazu beitragen, das menschliche Leben auf den Planeten neu zu denken.

Teurer Tourismus, Expeditionen zum Mars, sogar außerirdische Begegnungen könnten 2051 den Weltraum bestimmen – und die irdischen Lasten der Rasse könnten auch den Menschen in die Umlaufbahn und darüber hinaus folgen.

Teurer Tourismus, Expeditionen zum Mars, sogar außerirdische Begegnungen könnten 2051 den Weltraum bestimmen – und die irdischen Lasten der Rasse könnten auch den Menschen in die Umlaufbahn und darüber hinaus folgen.

Das große Bild: Schwarze Science-Fiction-Autoren und -Künstler, die als Afrofuturisten bekannt sind, sagen, dass die nächsten 30 Jahre der Weltraumforschung das Erbe des Rassenterrors auf der Erde beheben könnten, wenn farbige Menschen in Unternehmen einsteigen und dazu beitragen, das menschliche Leben auf den Planeten neu zu denken.

Der afrofuturistische Schriftsteller und Künstler Tim Fielder erzählt Axios, dass der Weltraum für Afrofuturisten immer eine Befreiung war, aber das Trauma der Erde wird zu den Sternen transportiert, wenn schwarze Astronauten dem gleichen Rassismus ihrer Gefährten der weißen Raumfahrt ausgesetzt sind.

“Werde ich in der Lage sein, im Weltraum zu atmen, Mann?” Wird mich jemand ersticken oder werde ich Zugang zu Sauerstoff haben? Sagt Fielder, der Autor von “Unendlich“, eine Graphic Novel über einen afrikanischen König, der zum Herrscher der Sterne wird.

Illustration: Tim Fielder

Was sie sagen : “Während wir an den Fesseln unseres Planeten vorbeigleiten, sind die Dinge, die uns auf diesem Planeten zurückgehalten haben, hoffentlich tot und begraben.” Jesse Holland, Herausgeber von “Black Panther: Tales of Wakanda”,” sagte Axios.

„Eines der Dinge, die wir angesichts unserer Geschichte auf der Erde wissen, [is] dass es dort kulturen gibt [who are] bereit, auszubeuten und zu zerstören … wir müssen sicher sein, dass wir nicht überreagieren und einen Verbündeten oder potenzielle Freunde zu einem Feind machen. “

Einzelheiten: Afrofuturismus beschreibt einen alternativen Ort für Schwarze im Weltraum oder eine fantastische Umgebung oder in Bezug auf Technologie, die es ihnen ermöglicht, Sklaverei und Diskriminierung zu entkommen.

Geh zurück: Der Weg zur Entsendung schwarzer Astronauten in den Weltraum in den Vereinigten Staaten begann unter Präsident John. F. Kennedy, der eine farbige Person in einem Astronautenprojekt wollte.

Kein schwarzer Astronaut war auf dem Mond. Dies veranlasste den Sprachkünstler Gil Scott Heron, sein ikonisches Gedicht aufzunehmen.Whitey auf dem Mond, “1970 und griff die Heuchelei an, den weißen Raum ohne Schwarze zu erkunden.

“Star Trek: The Original Series” Kommunikationsoffizier Lieutenant Uhura, gespielt von Nichelle Nichols in der Fernsehserie der 1960er Jahre, ist zu einem Symbol für die Möglichkeiten der Erforschung des schwarzen Weltraums geworden.

Der Film von 1974, “Der Raum ist der Ort”, geschrieben und gespielt von einem Jazzmusiker Sun Ra erzählt die Geschichte von Ra, der versucht, junge schwarze Amerikaner davon zu überzeugen, das verarmte Oakland für eine utopische Weltraumkolonie zu verlassen.

Weiter gehen: