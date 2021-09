Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 Wassertest: Wie weit können sie gehen?

Die Galaxy Z-Falte 3 und Z-Flip 3 sind die ersten faltbaren Samsung-Handys, die wasserabweisend sind, sodass sie sich perfekt für den Einsatz bei Regen, neben der Küchenspüle oder im Badezimmer eignen. Obwohl sie unterschiedliche Designs haben, haben diese Telefone die gleiche IPX8-Wasserbeständigkeit: bis zu 1,5 Meter Wasser für bis zu 30 Minuten gemäß den Spezifikationen von Samsung. Also wollten wir sehen, was in unseren eigenen Erfahrungen auf dem Wasser passieren würde. Wie sich herausstellt, können diese Telefone viel mehr Wasser aufnehmen als ihre offizielle Bewertung.

Wasserbeständigkeit von Telefonen ist nichts Neues und wir haben habe es getestet Zu Extreme vorher. Aber faltbare Telefone haben mehr bewegliche Teile, wie ein Scharnier, daher ist es eine ganz andere Design-Herausforderung, wasserdicht zu bleiben.

Die internen Komponenten des Z Fold 3 und Z Flip 3 haben einen wasserabweisende Beschichtung, während das Scharnier eine Korrosionsschutzlösung und ein Schmiermittel enthält, um ein Rosten zu verhindern. Noch faszinierender ist, wie Samsung es geschafft hat, dass jede Hälfte dieses Telefons ein Bad nehmen kann.

„Dazu haben wir ein Loch in das Innere gebohrt, damit Wasser in das Gerät fließen konnte“, sagte Jongmin Kang, der in der Forschungs- und Entwicklungsgruppe für mechanische Produkte von Samsung arbeitet, in einem koreanisch übersetzten Video auf Englisch. “Wir haben das Loch seitlich am Gerät mit Gummi verschlossen und die Freiräume mit einer von uns neu entwickelten flüssigen Lösung gefüllt.”

Sehen Sie sich das Video auf dieser Seite für den vollständigen Test an und lesen Sie die Ergebnisse weiter.

Lexy Savvides / CNET



Z Fold 3 und Z Flip 3 (5ft) Wasserdichtigkeitstest

Für den ersten Dunk möchte ich die Behauptung für jedes Telefon speziell testen: 5 Fuß frisches Wasser für 30 Minuten oder weniger. Mit einem speziell auf die Breite des Z Fold 3 abgestimmten Schlauch messe ich die 5-Fuß-Marke und fülle den Schlauch mit Wasser. Dann starte ich einen Timer und ziehe das Z Fold 3 nach unten.

Ein paar Blasen stiegen aus dem Telefon auf und ich bemerkte, dass sich der App-Umschalter auf dem Bildschirm öffnete, möglicherweise aufgrund der Aufnahme von Wasser bei Berührung. Es hatte keinen Einfluss auf den Fortschritt des Timers, der 30 Minuten ohne Zwischenfälle lief, bis ich das Telefon wieder entfernte.

Lexy Savvides / CNET



Spülen und wiederholen Sie den Vorgang mit dem Z Flip 3 unter den gleichen Bedingungen.

Nachdem ich beide Telefone eingeweicht und mit einem Handtuch abgetrocknet hatte, habe ich eine Reihe von Kontrollen durchgeführt, um zu sehen, ob alles wie erwartet funktioniert. Das Z Flip 3 zeigte eine Benachrichtigung an, dass Wasser im Ladeanschluss war, also wollte ich kein Netzkabel anschließen, um zu überprüfen, ob es sofort aufgeladen werden würde. Hier sind die Ergebnisse:

Die Linsen der Kameras waren klar, ohne Anzeichen von Wassereinbruch; die Kameras funktionierten normal.

Innen- und Außenbildschirme reagierten auf Berührung.

Der Fingerabdruckscanner hat meinen Fingerabdruck richtig gelesen.

Die Lautsprecher enthielten Wasser, daher traten bei der Wiedergabe von Musik mit hoher Lautstärke Tröpfchen auf.

Mikrofone werden normal aufgenommen.

Telefone nach dem Trocknen überprüfen

Ich wollte sicherstellen, dass die Telefone vollständig trocknen konnten, bevor ich eine endgültige Bewertung durchführte. Also habe ich nach 48 Stunden alle Überprüfungen wiederholt:

Alle Objektive der Kamera waren klar, ohne Anzeichen von Wassereinbruch.

Beide Telefone unterstützen das Aufladen über USB-C.

Die Innen- und Außenbildschirme funktionierten wie erwartet.

Der Fingerabdruckscanner hat meinen Fingerabdruck richtig gelesen.

Beim Abspielen von Musik klangen die Lautsprecher gut.

Mikrofone nahmen Audio auf und klangen genauso wie vor dem Einweichen.

Ohne sichtbaren äußeren Wasserschaden sahen beide Telefone neu aus und identisch mit denen, die ich zwei Tage zuvor aus der Verpackung genommen habe.

Bringen Sie das Z Fold 3 und das Z Flip 3 noch weiter (10 Fuß)

Samsungs Anspruch auf Wasserbeständigkeit gibt weiches Wasser an, aber in der realen Welt möchten Sie Ihr Telefon möglicherweise außerhalb der Badewanne verwenden. Als ich sah, dass sie den Anspruch erfolgreich bestanden hatten, nahm ich die beiden Telefone mit in ein Schwimmbad, um zu sehen, wie sie mit dem gechlorten Wasser umgehen würden – nur zum Spaß.

Nachdem ich mit den Telefonen einige coole Unterwasseraufnahmen gemacht hatte, tauchte ich auf 10 Fuß hinunter und ließ die Telefone am Boden des Pools, um zu sehen, was passieren würde. Diesmal habe ich sie jeweils 15 Minuten gelassen.

Lexy Savvides / CNET



Nachdem die Zeit abgelaufen war, nahm ich die Telefone heraus, spülte sie mit frischem Wasser ab und testete erneut, ob sie noch funktionierten. Hier sind die Ergebnisse:

Die Kameralinsen waren klar, ohne Anzeichen von Wassereinbruch.

Die Innen- und Außenbildschirme funktionierten wie erwartet.

Der Fingerabdruckscanner liest meinen Fingerabdruck beim Z Flip 3, aber nicht beim Z Fold 3.

Die Lautsprecher klangen dumpf und durchnässt beim Abspielen von Musik auf den beiden.

Die Mikrofone zeichneten den Ton auf.

Beide Telefone zeigten die Wasserbenachrichtigung im Benachrichtigungsschatten an, also habe ich vor dem Aufladen 24 Stunden gewartet, bis sie vollständig getrocknet waren.

Beide laden erwartungsgemäß über USB-C. Ich habe das Tool verwendet bei fixmyspeakers.com um so viel Wasser wie möglich aus den Lautsprechern auszustoßen – es stellte sich heraus, dass etwas übrig war. Die maximale Lautstärke normalisierte sich auf beiden Telefonen, aber die Musik war auf dem Z Fold 3 nicht so klar wie vor dem Einweichen. Der Fingerabdruckleser gab immer noch eine Fehlermeldung auf dem Fold aus, um meinen Fingerabdruck zu lesen, aber die Taste funktionierte immer noch physisch, um den Bildschirm einzuschalten, Bixby aufzuwecken oder die Kamera zu starten.

Sind das Galaxy Z Fold 3 und das Z Flip 3 wasserdicht?

Wie bei all unseren Experimenten ist dies kein wissenschaftlicher Test der Wasserbeständigkeit von Galaxy Z-Telefonen und garantiert nicht, dass Sie die gleichen Ergebnisse erzielen, wenn Sie Ihr Telefon in Wasser eintauchen. Aber ich hoffe, dies gibt Ihnen die Gewissheit, dass es Ihnen gut gehen sollte, wenn eines dieser Telefone versehentlich schwimmt.

Der eigentliche Test wird die Langzeithaltbarkeit sein, daher werde ich diesen Artikel aktualisieren, wenn sich in den kommenden Wochen oder Monaten mit dem Z Fold 3 und Z Flip 3 etwas ändert.