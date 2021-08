„Alles Gute zum indischen Unabhängigkeitstag! »: Google ehrt kulturelle Traditionen mit einem einzigartigen Doodle | Tendenz

Am Unabhängigkeitstag am 15. August veröffentlichte Google ein neues Doodle auf seiner Homepage, um Indiens Kampf zu ehren, der das Land von fast zwei Jahrhunderten britischer Kolonialherrschaft befreite. Das vom Gastkünstler aus Kolkata Sayan Mukherjee entworfene Doodle feiert Indiens Unabhängigkeitstag mit einer Illustration der verschiedenen Tanzformen des Landes, um seine kulturellen Traditionen zu symbolisieren, die über Jahrhunderte des historischen Fortschritts geschmiedet wurden.

Anlässlich des indischen Unabhängigkeitstages 2021 sagte Google in einer Erklärung: „An diesem Tag im Jahr 1947 um Mitternacht gipfelte Indiens jahrzehntelange Unabhängigkeitsbewegung, als die Nation eine souveräne Republik wurde. Das heutige Doodle, illustriert von der in Indien lebenden Kolkata-Gastkünstlerin Sayan Mukherjee, feiert Indiens Unabhängigkeitstag und seine kulturellen Traditionen, die über Jahrhunderte des historischen Fortschritts geschmiedet wurden.

In Bezug auf diese vielfältige kulturelle Tradition Indiens sagte Google, dass das Land, in dem mehr als 1,3 Milliarden Menschen oder ein Sechstel der gesamten Weltbevölkerung leben, innerhalb seiner Grenzen durch Tausende von verschiedenen Sprachen und ethnischen Gruppen gekennzeichnet ist. „Indianer in den 29 Bundesstaaten des Subkontinents feiern ihre Freiheit und ihren multikulturellen Geist mit Bräuchen wie traditionellen Tanzaufführungen, die je nach regionaler Kultur variieren“, sagte er.

Das von Mukherjee illustrierte Doodle von Google präsentiert diese verschiedenen Tanzformen. Das Kunstwerk zeigt die klassische Tradition von Bharatnatyam (ganz links), dem ältesten indischen Tanzstil Indiens, dessen Ursprünge 3000 Jahre bis ins Tamil Nadu zurückreichen. Ganz rechts abgebildet, haben maskierte Rekonstruktionen indischer Epen, die als Chhau-Tanz bekannt sind, ihren Ursprung in den östlichen Bundesstaaten Jharkhand, Westbengalen und Odisha.

„Alles Gute zum indischen Unabhängigkeitstag! Google schrieb in seiner Erklärung.

Zu dem Doodle sagte der Künstler Sayan Mukherjee, dass er, als er zum ersten Mal angesprochen wurde, über Indiens reiches Erbe, Kultur und Tradition nachgedacht habe. „Da Indien ein so großes Land mit einer so vielfältigen Bevölkerung ist, gibt es nur eine Sache, die uns alle vereint, und das ist unsere Einheit in der Vielfalt“, sagte er. “Ich habe versucht, das aus dem Doodle zu erfassen.”