Xbox hat gerade eines der besten 100% kostenlosen Spiele aller Zeiten gemacht

Xbox hat gerade eines der besten Spiele aller Zeiten gemacht, das für viele Benutzer von Xbox 360, Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X zu 100 % kostenlos ist. Morgen erhalten Xbox Live Gold-Abonnenten zwei neue kostenlose Spiele, Garou: Mal der Wölfe und Yooka-Laylee. Das wussten wir aber schon. Was wir nicht wussten, war, dass Capcom und Xbox es tun würden Straßenkämpfer IV kostenlos ohne grund. Leider ist dieses Werbegeschenk für Nicht-Xbox Live Gold-Abonnenten auch auf diejenigen mit einem Xbox Live Gold-Abonnement beschränkt.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kann jeder mit dem oben genannten Abonnement auf den letzten drei Generationen von Xbox-Plattformen das klassische Kampfspiel kostenlos und ohne Bedingungen herunterladen. Nach dem Download gehört das Spiel für immer Ihnen, solange Sie eine aktive Xbox Live Gold besitzen. Wenn Sie Ihr Abonnement kündigen oder es aus irgendeinem Grund abläuft, verlieren Sie den Zugriff auf das Spiel.Wenn Sie sich jedoch erneut anmelden, haben Sie Zugriff auf das Spiel und alle anderen kostenlosen Spiele, die aufgrund Ihres Abonnements heruntergeladen wurden.

Mögen Wario64 weist auf Twitter darauf hin, dass das Freebie tatsächlich über Xbox Games mit Gold Brazil erhältlich ist, Sie jedoch kein Brasilien-Konto erstellen müssen, um das Angebot zu nutzen.

Was das Spiel selbst betrifft, Straßenkämpfer IV debütierte 2008 über Capcom und Dimps mit 94 auf Metacritic, was es zu einem der am besten bewerteten Spiele der Generation und einem der besten Kampfspiele aller Zeiten macht.

Wie lange das Spiel kostenlos zum Download zur Verfügung steht, ist noch nicht bekannt. Wenn es in Brasilien über Games With Gold kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, könnte das bedeuten, dass es bis Ende des Monats kostenlos sein wird, aber das ist im Moment nur eine Vermutung.

