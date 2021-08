Algerien bricht die Beziehungen zu Marokko wegen “feindlicher Aktionen” ab, kommentiert Lapid

Algerien breche die diplomatischen Beziehungen zu Marokko ab, sagte Außenminister Ramdane Lamamra am Dienstag auf einer Pressekonferenz und wirft seinem Nachbarn “feindliche Aktionen” vor, darunter – laut israelischen Medien – den Besuch des israelischen Außenministers. Yair Lapid in Marokko, wo er Aussagen gegen Algerien machte.

Marokko und Algerien unterhalten seit Jahrzehnten angespannte Beziehungen, vor allem in der Westsahara-Frage, und die Grenze zwischen den beiden Ländern ist seit 1994 geschlossen.

“Das marokkanische Königreich hat seine feindlichen Aktionen gegen Algerien nie eingestellt”, sagte er.

Das marokkanische Außenministerium war für eine Stellungnahme nicht sofort zu erreichen. König Mohammed VI forderte verbesserte Beziehungen zu Algerien.

Die Unterbrechung der diplomatischen Beziehungen sei ab Dienstag wirksam, aber die Konsulate jedes Landes bleiben geöffnet, sagte Lamamra.

Algerien sagte letzte Woche, die tödlichen Waldbrände seien das Werk von Gruppen, die es Terroristen nannte, von denen eine von Marokko unterstützt wurde.

Lamamra zitierte die marokkanische Unterstützung für eine dieser Gruppen, die Autonomie in der algerischen Region Kabylei anstrebt, und sagte, Rabat habe algerische Beamte ausspioniert und seine bilateralen Verpflichtungen, insbesondere in Bezug auf die Westsahara, nicht eingehalten.

Indigene Sahrauis reagieren während der Beerdigung des Führers der Polisario Front of Western Sahara Mohamed Abdelaziz in Tindouf, Algerien, am 3. Juni 2016 (Bild: REUTERS / RAMZI BOUDINA)

Algerien unterstützt die Polisario-Bewegung, die die Unabhängigkeit der Westsahara fordert, die Marokko als Teil seines eigenen Territoriums betrachtet.

Aber auch die Frage Israels hat Lamamra während der Pressekonferenz geklärt. Er erklärte, dass der marokkanische Außenminister der wahre Drahtzieher hinter Lapids Äußerungen sei und behauptete, dass er effektiv “eine aggressive Botschaft von einem arabischen Land in ein anderes” gesendet habe, so Ynet.

Die spezifischen Kommentare von Lapid während seines Besuchs in Rabat zur Eröffnung der diplomatischen Mission Israels bezogen sich auf die Befürchtungen über Algeriens Verbindungen zum Iran und die Unterstützung der Hamas. KAN berichtet.

Lamamra warf Marokko weiter vor, die von Israel entwickelte Pegasus-Spyware verwendet zu haben. ONS-Gruppe algerische Bürger und Politiker ausspionieren, berichtete Ynet.