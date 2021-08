Der Fingerabdruckleser unter dem Bildschirm von Pixel 6 wurde enthüllt

Das Pixel 6 Pro wird wahrscheinlich einen Fingerabdrucksensor unter dem Display haben. Bild : Google

Wir wissen bereits, dass Pixel 6 und Pixel 6 Pro auf dem Weg sind. Wir kennen die Verjüngungskur Tensor-Prozessor, der in Echtzeit eine andere Sprache übersetzen und hochauflösende Fotos schnell bearbeiten kann. Google auch Bestätigt dass es einen Fingerabdrucksensor unter dem Bildschirm hinzufügen würde, ähnlich dem, der kürzlich in der Samsung Galaxy Z Fold 3. Und jetzt wissen wir, wie der Fingerabdrucksensor aussehen wird.

Hiroshi Lockheimer, Senior Vice President von Android, schickte insbesondere eine Hochtöner anscheinend irrtümlich gesendet, was beinhaltete ein Screenshot, wo der Fingerabdrucksensor in die Schnittstelle des Pixels integriert wird. Wir wissen nicht, welches Pixel Modell, von dem der Screenshot stammt, aber eine genauere Untersuchung zeigt eine 1440x Bildschirmauflösung von 3200, was der nächstes Pixel 6 Pro.

Der Fingerabdrucksensor unter dem Bildschirm scheint etwas tiefer als die Mittellinie platziert zu sein, sodass er sowohl für den rechten als auch für den linken Daumen zugänglich ist. Ein Tippgeber sagte es scheint sich ungefähr im selben Bereich zu befinden, in dem es auf dem platziert ist Galaxy S21 Ultra.

Lockheimer schien das Bild ursprünglich als Hommage an das Neue zu veröffentlichen Material Sie kommende Styles Android 12. Die nächste Android-Version extrahiert eine Farbpalette aus Ihrem Hintergrundbild und wendet sie automatisch auf Typografie und andere Systemelemente an, um ein dynamisches Aussehen zu erzielen. Android 12 befindet sich derzeit in der öffentlichen Beta. Es hat kürzlich eine Plattformstabilität erreicht, sodass APIs und Systemverhalten fertiggestellt wurden – und es ist stabil genug, um auf einem neuen Gerät wie dem Pixel 6 Pro ausgeführt zu werden.

Das Pixel 6 und Pixel 6 Pro werden voraussichtlich in den kommenden Monaten offiziell angekündigt. Wir haben schon wissen, wie sie aussehen werden— Google hat sich diesmal eher für eine dreifarbige Ästhetik entschieden als die Farbtafel wir haben hineingesehen die neuesten Pixel-Generationen . Wir wissen auch, dass es einen “Kamerastreifen” geben wird, der eine Vielzahl von Objektiven enthält, darunter eine Weitwinkel- und eine Ultraweitwinkelkamera. Wurden ermutigt nach dem, was wir bisher gesehen haben, und Pixel-Lecks und Gerüchte tragen sicherlich zum Hype bei.