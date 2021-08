Microsoft Flight Simulator World Update 6 zur Verbesserung von Deutschland, der Schweiz und Österreich

Das im September erscheinende Microsoft Flight Simulator Global Update 6 wird die Landschaften Deutschlands, der Schweiz und Österreichs dramatisch verbessern.

Microsoft Flight Simulator ist bereits ein ziemlich großartiges Spiel, das aus einer Menge echter topografischer Daten aus der ganzen Welt besteht, um ein unglaublich schönes und eindringliches Flugerlebnis zu schaffen. Der von MSFS verwendete Prozess zur Kartierung der Welt kann jedoch nicht viel mit Präzision leisten. Hier kommen globale Updates ins Spiel. Es gab bereits viele erstaunliche globale Updates, insbesondere in Japan, Frankreich und den nordischen Ländern. Asobo Game Studio ist jedoch noch lange nicht zu Ende und wirft dann einen Blick auf die Region Deutschland, Schweiz und Österreich.

Microsoft Flight Simulator World Update 6 wurde während der Xbox Gamescom 2021-Stream am 24. August 2021. Ab dem 7. September 2021 im Microsoft Flight Simulator wird Global Update 6 Regionen in Deutschland, der Schweiz und Österreich verbessern und Städte und Topografie besser realisieren, einschließlich des Hauptsitzes der gamescom in Köln, Deutschland und der Majestät der Schweizer Alpen. Unten sehen Sie den Trailer, der die gesamte aktualisierte Topografie in deutschen, schweizerischen und österreichischen Städten und auf dem Land zeigt.

Wie der Name und die Nummer vermuten lassen, ist dies eines der vielen Updates für Microsoft Flight Simulator. Wenn das Spiel keine spezifischen Daten für eine Region enthält, wird das Gebiet meist einfach mit generischen Gebäuden und Topografie kartiert. Hier kommt Asobo ins Spiel, um mit globalen Updates interessantere Dinge zu tun. Japan erhielt die erstes globales Update im September 2020, was Orte wie Tokio, Osaka und den Berg Fuji lohnenswert machte. Jedes globale Update hat seither dazu gedient, ein schon gutes spiel noch atemberaubender.

Wir erwarten, dass Microsoft Flight Simulator World Update 6 für Deutschland, die Schweiz und Österreich in jeder Zone dasselbe tut. Bleiben Sie auf dem Laufenden und bereiten Sie sich darauf vor, diese Orte wieder anzufliegen, wenn das Update am 6. September veröffentlicht wird.