Aldi und Lidl stehen nicht mehr an erster Stelle: Ein anderer Riese stößt Discounter vom Essensthron

Aldi ist nicht mehr die erste Wahl unter Deutschen. Eine andere Kette ist derzeit die beliebteste, wie eine neue Studie zeigt.

Aldi gelang es lange Zeit, seinen ersten Platz auf der Beliebtheitsskala der Deutschen zu verteidigen.

Aber ein Supermarkt hat jetzt den Discounter überholt, zeigt eine neue Studie.

Auch Lidl verliert an Popularität.

Hamburg / Mülheim – Die Zwei Discounter Aldi und Lidl punkten mit ihren Kunden vor allem mit dem Preis. Viele Eigenmarken, eine kleinere Auswahl von MarkenprodukteAm wichtigsten ist, dass der Kauf billig bleibt. Dieses Konzept funktioniert seit Jahrzehnten recht gut. Es scheint jedoch eine kleine Trendwende zu geben.

Denn wie eine neue Studie jetzt zeigt, hatte Aldi dieses Jahr den Beliebtheitsthron Discounter und Supermärkte Einreichen. Das hat MDR Media GmbH in ihrer 11. Mitteldeutsche Markenstudie (MDM). Für die Studie wurden 5.000 Menschen in Mitteldeutschland und weitere 1.000 in ganz Deutschland befragt. Das Ergebnis: jemand anderes Gemischtwarenladen ist jetzt die Nummer eins in der Rangliste der beliebtesten Supermärkte und Discounter – eigentlich Edeka.

Die Supermarktkette hatte den Discounter letztes Jahr Lidl auf den dritten Platz geschoben. Nun, sie hat auch Aldi erhalten – zumindest laut MDR-Umfrage.

Aldi und Lidl verlieren an Popularität

Edeka In diesem Jahr ist es mit 35 Prozent der Stimmen die Nummer eins der “Top-Shopping-Märkte” in ganz Deutschland. Folgen Sie nur hinterher Aldi Süd und Aldi Nord mit insgesamt 33 Prozent. Lidl liegt mit deutlichem Vorsprung und 24 Prozent auf dem dritten Platz – und verliert weiterhin gegenüber dem Vorjahr. Es ist jedoch genauso beliebt wie der Discounter Rewe. Kaufland Platz fünf in der landesweiten Beliebtheitsliga.

In Mitteldeutschland sieht es jedoch anders aus: hier ist Kaufland sogar der beliebteste Supermarkt. Lidl endet nur auf dem vierten Platz. Aldi hat gerade den sechsten Platz in Mitteldeutschland belegt.

Nachteil für Aldi und Lidl: Kunden schätzen Qualität und regionale Produkte

Aber warum ist es das Edeka die zwei großen Discounter Lidl und Aldi zunehmend auf den Rücksitz verbannt?

Ein Grund könnte sein, dass Kunden in Deutschland zunehmend auf Qualität und Qualität setzen Haltbarkeit Wert. „Das Thema Nachhaltigkeit ist bei der Verbraucher in Deutschland angekommen “, heißt es in der Studie. Meist Edeka wirbt regelmäßig Bio, lokale Produkte, Haltbarkeit.

Das Bild von Aldi und Lidl ist – trotz einiger organischer Offensiven – immer noch hauptsächlich gekennzeichnet durch günstige Preise und günstig Eigenmarken.

Aldi und Lidl verfolgen ein anderes Standortkonzept als Edeka

Aber der Preis allein scheint für viele Kunden nicht mehr entscheidend zu sein. Marken und Qualität werden immer wichtiger. „Das bewusste Einkaufen und Konsumieren nimmt im ganzen Land mit dem Alter zu“, sagt Studienleiter Sören Schiller. Kunde Achten Sie immer mehr auf so wenig wie möglich Essen wegschmeißen. Entgegen der landläufigen Meinung ist die ältere Generation stärker als die jüngere Generation.

Die Nähe zu ihrem Wohn- und Arbeitsort ist für viele Menschen auch ein entscheidendes Kriterium bei der Auswahl eines Supermarkts, wie auch die Studie gezeigt hat. Muss hier sein Edeka haben den Vorteil, dass die Gemischtwarenladen auch in Innenstädte hat jedoch zahlreiche Niederlassungen Lidl und Aldi sind häufiger an großen Orten “auf der grünen Wiese”.

