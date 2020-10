“Die Stimme Deutschlands”: Samu Haber zeigt endlich seinen Verlobten Etel Röhr

Süßes Paar Foto! Die Jury “The Voice of Germany” Samu Haber erscheint endlich auf Instagram mit seinem Verlobten, dem finnischen Tänzer Etel Röhr!

Samu News (44) posiert mit seinem Verlobten Etel Röhr auf Instagram.

posiert mit seinem Verlobten auf Instagram. Eigentlich die “ Sunrise Avenue – Stern anders Privat und teilt keine Fotos mit seiner Freundin in den sozialen Medien.

– Stern anders und teilt keine Fotos mit seiner Freundin in den sozialen Medien. Der Sänger kommt dieses Jahr endlich zurück mit “Die Stimme Deutschlands„Mit seinem Freund gesehen zu werden Rea Garvey!

Helsinki – “Die Stimme Deutschlands” -Juror Samu News (44) zeigt zum ersten Mal seinen Verlobten. Die glückliche Frau an seiner Seite ist Finnin Tänzer Etel RöhrBereits 2018 bestätigte Samu die Verlobung mit seiner neuen Liebe. Normalerweise hält der Sänger private Informationen zurück, auf Instagram kann man fast nichts über seine Beziehung sehen. Aber Freundin Etel hat jetzt ein schönes Paarfoto für ihre Follower auf Instagram gepostet! Auf dem Foto sind die beiden Heiratsgäste schön gekleidet, Samu mit Anzug und stilvoller Brille, sein Etel trägt ein elegantes Kleid.

Unter dem Foto bedankt sich der Tänzer für das Styling und scherzt, dass es schön ist, endlich etwas anderes als Pullover zu tragen. Etel wünschte dem frisch verheirateten Paar viel Glück und lobte die schöne Atmosphäre der Hochzeit. Wann werden Samu und Etel endlich heiraten? Auf jeden Fall strahlen die beiden auf dem Instagram-Foto, anscheinend ist das Paar noch in den Wolken.

Samu Habers “Die Stimme Deutschlands” -Comeback

Nicht nur privat, sondern auch professionell für die “Sunrise Avenue-Stars gut. Weil Samu endlich zurück ist als “Die Stimme Deutschlands-Jury! In der laufenden Saison nimmt er mit seinem Kollegen und Freund den Drehstuhl – mit einem besonderen Jubiläumshammer Rea Garvey (47) Teilen. Die beiden Musiker kämpfen neben den anderen Richtern Stefanie Kloß, Yvonne Catterfeld, Nico Santos und Mark Forsterdas beste Talent in Deutschland zu finden. Am Anfang gab es eine sehr emotionale Erscheinung, die ein Kandidat die Jury zu Tränen rührte.

Das charmante Samu und das lustige Rea werden mit Sicherheit ein harter Wettbewerb sein, besonders für Sänger mit einer Leidenschaft für Rock. Der “Reamonn” -Star war bereits begeistert von Samus Rückkehr. Aber eines stört Garvey an seinem finnischen Freund, weil Samu einfach zu groß ist! Der Finne ist tatsächlich 1,93 Meter groß und mit einer warmen Umarmung ist Garvey atemberaubend. Auf jeden Fall freuen sich die beiden Musiker auf die neue Staffel von “TVOG” und Samus Freund Etel wird auf jeden Fall teilnehmen!

Liste der Rubriken: © Bild Allianz / Jens Kalaene / dpa-Zentralbild / dpa