Aldi Rückruf: Gift im Snack vom Discounter gefunden – Produkt sehr gefährlich

Aldi weist auf den Rückruf einer Snackmischung hin. Das betroffene Produkt kann giftige und krebserregende Substanzen enthalten. Iss es unter keinen Umständen!

Beim Aldi wird ein beliebter Körner-Mix zurückgerufen.

wird ein beliebter zurückgerufen. Vom Verzehr der Getreidemischung wird dringend abgeraten – es existiert Vergiftungsgefahr!

Des erinnern gilt für Aldi Süd, Aldi Nord und Aldi Suisse.

München – Mit einer Getreidemischung aus Aldi wurden Rückstände eines Pestizids gefunden. Die betroffenen “Gute Bio-Samenmischung“Von” Partners in Bio GmbH “wurde bei Aldi verkauft und sollte nicht mehr konsumiert werden. Das Pestizid kann giftig und krebserregend handeln und dem menschlichen Körper großen Schaden zufügen.

Aldi startet Rückruf für Gut Bio Kernel Mix: Alle Informationen auf einen Blick

Unternehmen Aldi Süd, Aldi Nord und Aldi Suisse Lieferant Partner in der Bio GmbH Artikel Gute Bio-Kernel-Mischung, 275 Gramm Mindesthaltbarkeitsdatum (BBD) zwischen 15.07.2021 und einschließlich 03.09.2021 Grund für den Rückruf Rückstand des Pestizids Ethylenoxid Gefahr durch betroffenes Produkt Ethylenoxid ist giftig und krebserregend

Getreidemischung im Rückruf: Nicht nur Aldi-Filialen in Deutschland sind betroffen

Des erinnern beide sind betroffen Aldi Süd ebenso gut wie Aldi Nord* wie Aldi Schweiz (Aldi Niederlassung in der Schweiz). Letzterer informierte zunächst über den Rückruf der Getreidemischung. Der Rückruf musste danach geöffnet werden Deutsche Aldi-Filialen* erweitert werden, da diese auch von “Partner in der Bio GmbH„Wurden geliefert.

Rückruf: Bio-Kerne, Sortenkernmischung 275 g. Das Produkt war in den Niederlassungen von ALDI SUISSE in den Regionen Ostschweiz, Graubünden und Zürich erhältlich. pic.twitter.com/nmV357Y0bn – Kantonschemiker (@Kantonschemiker) 23. Oktober 2020

Das betroffene Produkt “Gute Bio-Samenmischung“Wurde von gemacht Aldi vorsorglich aus dem Verkauf genommen und kann an die örtlichen Niederlassungen zurückgegeben werden. Der Kunde erhält dann das Geld zurück. Darüber informiert Aldi Nord in einer Pressemitteilung. Es wird auch darauf hingewiesen, dass andere Mindesthaltbarkeitstermine, Chargen oder Artikel des Lieferanten von der erinnern mit Ausnahme von.

Aldi: Pestizid in der Samenmischung – Rückruf wegen möglicher Vergiftungsgefahr

Aldi Süd informiert im Laufe des Zurückrufen über die Tatsache, dass bei einer Untersuchung der Sesamkörner (enthalten im “Gut Bio Kernel Mix”) die Rückstände eines Pestizids hat sich bewährt. “Obwohl die Sesamkörner nur 15% der ‘Bio-Kernel-Mischung’ enthalten, bittet der Hersteller die Käufer des betroffenen Produkts, es nicht vorsorglich zu konsumieren”, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

Aldi hat einen Rückruf für eine Getreidemischung gestartet. Der "Gut Bio Kerne Mix" kann giftige und krebserregende Inhaltsstoffe enthalten.

Entsprechend der GESTIS Stoffdatenbank des Instituts für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung Ethylenoxid hauptsächlich durch die Atemwege und durch die Haut in den Körper. Es kann jedoch auch leicht über den Verdauungstrakt aufgenommen werden und ist in allen Bereichen wirksam giftig (giftig) und kann Krebs auslösen. Möglich Vergiftungsgefahren aufgrund von Verunreinigungen gehören neben Fremdkörpern auch die häufigste Ursachen für einen Rückruf. *(jey) * Merkur.de ist Teil des landesweiten Redaktionsnetzwerks Ippen-Digital.

