Das ist ein Beweis für ihre Schwangerschaft

Herzogin Meghan: süße Babynachrichten

Die Schlagzeilen nach ihrem königlichen Rücktritt um Herzogin Meghan und Prinz William wollen nur nicht weniger Be: Meghan soll sich kürzlich mit einer der besten und bekanntesten Trennungsanwältinnen der Welt getroffen haben: Laura Wasser sollte ihr im schlimmsten Fall helfen ein guter Plan B. in der Tasche haben.

Darüber hinaus musste sie viel Kritik für ihre Offensive im US-Wahlkampf aufbringen, für ihre Synchronrolle in der Disney-Dokumentation “Elefanten”, die sie gewann lächelte an und ihr Mega-Deal mit Netflix verursacht nur Probleme. Denn ein Teil des Vertrages sollte sein, dass das Paar Einblick in ihre erhalten kann eigenes Privatleben enthüllt. Natürlich sollten sie auch intim sein Details über Mitglieder der königlichen Familie verraten werden.

Jetzt scheint es aber ein Grund für positive Nachrichten zu geben und auch von einer Trennung, scheinen Harry und seine Frau offensichtlich ziemlich weit weg sein. Der Grund: die Schauspielerin sollte wieder schwanger sein – und das schon in sechster Monat.

Herzogin Meghan ist seit einigen Wochen auf mehrmals per Videoanruf berichtet, zu verschiedenen Themen zu sprechen. Es sollte in sein lose Kleidung und oft knapp über der Taille gesehen worden sein. Die Fans bemerkten auch noch etwas anderes. “Meghan sieht so entspannt und glücklich aus”, hieß es in einem Internetkommentar. Ein anderer fügte hinzu: “Meghan sieht toll aus. Sie scheint. “”

Nach Schwangerschaftsgerüchten: “Sie wird ein Mädchen bekommen”

Kürzlich teilte eine Quelle dem Star-Magazin mit, dass es sich um einen handelt zuckersüßer Grund geben:

Es wird geflüstert, dass Meghan schwanger ist und möglicherweise im sechsten Monat. Und sie hat ein Mädchen.

Die 39-Jährige sollte daher schwanger sein so lange wie möglich geheim halten wollen, weil: “Sie weiß, dass es einen Medienrummel geben wird, wenn sie es ankündigen, und deshalb schweigt sie.”

Schwangerschaft der Herzogin Meghan: Ist das der Beweis?

Jetzt scheint es einer weitere Beweise für die Schwangerschaft der Schauspielerin zu geben: Es wurde kürzlich angekündigt, dass der Prozess gegen Herzogin Meghan gegen die Besitzer der britischen “Mail On Sunday” am 15. Oktober 2021 stattfinden wird wurde bewegt – Das ursprüngliche Datum wurde auf den 11. Januar 2021 festgelegt.

Im dieser wichtige Prozess zwischen Prinz Harrys Frau und der Associated Newspapers Group, den Besitzern der “Mail On Sunday”, geht es hauptsächlich um eine Person vertraulicher Brief an Meghans Vater, den 39-Jährigen kurz vor ihrer königlichen Hochzeit gesendet und wenig später ohne die Zustimmung der königlichen Familie wurde veröffentlicht – a massive Intervention in die Privatsphäre der Schauspielerin.

“Vertrauliche Gründe”

Laut Richter Mark Warby soll es die Herzogin von Sussex sein das Gerichtsdatum aus “vertrauliche Gründe” sind umgezogen. Er betonte: “Mein Urteil ist, dass die richtige Entscheidung unter allen Umständen darin besteht, dem Antrag stattzugeben. Dies bedeutet, dass die Anhörung auf den 11. Januar 2021 verschoben wird.”

Wenn diese “vertraulichen Gründe” nicht bedeuten, dass Meghan tatsächlich schwanger ist …?