Aktien-Futures steigern die Gewinne, da die Virusängste nachlassen

Aktien-Futures öffneten am Montag höher, um Gewinne nach einer Rallye zu halten, wobei die Anleger zumindest vorübergehend Bedenken hinsichtlich einer neuen Variante des Coronavirus säen und neue Marktkatalysatoren antizipieren.

S&P 500-, Dow Jones- und Nasdaq-Kontrakte stiegen. Jeder der drei großen Indizes hatte den regulären Handelstag solide im grünen Bereich beendet, wobei Tech-Aktien den Weg anführten und dazu beitrugen, den Nasdaq um fast 2% nach oben zu treiben.

Die Anleger wurden durch die Äußerungen des Weißen Hauses ermutigt, als Präsident Joe Biden sagte, die kürzlich entdeckte Variante des Omicron-Coronavirus sei „kein Grund zur Panik“. Biden sagte, er beabsichtige, die Strategie des Weißen Hauses zur Bekämpfung des Coronavirus in diesem Winter am Donnerstag bekanntzugeben, und dieser Plan würde keine Sperrung beinhalten, sondern sich stattdessen auf Impfungen, Rückrufe und Tests konzentrieren. Die Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben am Montag ihre Richtlinien aktualisiert zu sagen, dass jeder ab 18 Jahren eine Coronavirus-Boosterimpfung erhalten sollte, was dies gegenüber der vorherigen Sprache verstärkt, die in erster Linie darauf abzielt, sicherzustellen, dass diejenigen, die als am stärksten gefährdet gelten, eine zusätzliche Dosis Impfstoffe erhalten.

Die Aussichten, dass es unwahrscheinlich ist, dass es gegen die neueste Variante zu weit verbreiteten Sperrungen in den USA kommt, trug am Montag zu einer großen Risikorallye bei. Dies stand im krassen Gegensatz zu den Maßnahmen, die am Freitag unmittelbar nach der Ankündigung von Omicron as . durch die Weltgesundheitsorganisation ergriffen wurden „Bedenkensvariante“ das den schlimmsten Einbruch des Dow Jones seit Oktober 2020 auslöste.

„Dies ist keine Wiederholung des März 2020“, Paul Schatz, Präsident von Heritage Capital, Yahoo Finance Live teilte Yahoo am Montag mit. „Es sieht nicht nach März 2020 aus, aber es ist so neu in unserer Geschichte, dass die Leute sofort denken: ‚Omicron ist hier, oh mein Gott, es wird ein Rückgang von 30% sein, wir werden direkt nach unten gehen. ‚ .. Du musst die Geschichte genauso abwägen, nicht nach dem Zeitpunkt, an dem sie in deiner Erinnerung war. „

Die Geschichte geht weiter

Dennoch waren die Sektoren und Einzelaktien, die am Montag übertrafen, größtenteils Technologietitel, die während der gesamten Pandemie als defensive Trades dienten, wobei die Anleger auf ein nachhaltigeres Verhalten der Verbraucher setzten.

Gleichzeitig hat das Aufkommen der neuesten Variante jedoch auch eine Reihe von Experten zu Spekulationen veranlasst, dass die Federal Reserve einen entgegenkommenderen Ansatz in der Geldpolitik verfolgen könnte, um die Wirtschaft weiterhin zu stützen, da sie „mit anhaltenden Problemen im Zusammenhang mit“ zu kämpfen hat der Virus. Dies wiederum könnte die Zinsen länger niedrig halten und langlebigere Wachstumsaktien unterstützen.

„Um einen Schritt zurückzutreten, ich denke, Sie hatten eine Weltwirtschaft, die im vierten Quartal [of 2020] letzte Woche sah unglaublich stark aus … und dann kam eine neue Variante dazu“, sagte Andrew Sheets, Morgan Stanley Chief Cross-Asset-Stratege. sagte Yahoo Finance Live. „Es scheint gegen viele Trades zu verstoßen, die in diesem Umfeld mit hohem Wachstum funktionieren, und scheint auch diese Erzählung ‚Müssen Zentralbanken aggressiver handeln‘ zu stören, denn wenn es eine neue Variante gibt, sollten wir vielleicht vorsichtiger sein.“ . „

Große Impfstoffhersteller, darunter Pfizer, BioNTech und Moderna, haben zuvor angekündigt, Daten über die Omicron-Variante zu sammeln und festzustellen, ob und wie sie ihre bestehenden Impfstoffe überarbeiten müssen, um dem entgegenzuwirken. Forscher haben auch noch nicht festgestellt, ob die neue Variante definitiv leichter übertragbar oder für eine schwerwiegendere Krankheit verantwortlich ist als frühere Versionen des Virus.

„Informationen kommen schnell an, sie entwickeln sich in Echtzeit. Sie können verstehen, warum Investoren [last week] machten eine kleine Pause, insbesondere angesichts der Liquiditätssituation, die wir zu Beginn der US-Weihnachtssaison hatten“, sagte Vivek Paul, Chief Investment Strategist bei der britischen Investmentgesellschaft BlackRock -United Yahoo Finance Live teilte Yahoo am Montag mit. „Ich denke, die Reaktion, die Sie heute sehen, bringt es ein bisschen in den Kontext. Wir haben gesehen, dass mehr Informationen herauskommen, wir müssen eindeutig auf die Wissenschaft warten und etwas mehr Details in Bezug auf die Langlebigkeit der Funktionsweise. ‚ Omikron.“

„Aber wir wären heute im Einklang mit der Marktreaktion: Wir halten es insgesamt für sinnvoll, jetzt in die Märkte zu investieren“, fügte er hinzu. „Es geht darum herauszufinden, ob dies eine Verzögerung oder eine Entgleisung des Neustarts ist, den wir gesehen haben. Und es scheint im Moment sehr wahrscheinlich – trotz kommender Berichte -, dass dies wie eine Verzögerung aussieht.“

–

18:15 Uhr ET Montag: Aktien-Futures halten Gewinne

Hier sind die wichtigsten Bewegungen an den Märkten zu Beginn der Nachtsitzung:

Händler arbeiten am 29. November 2021 auf dem Parkett der New York Stock Exchange (NYSE) in New York, USA. REUTERS / Brendan McDermid

–

Emily McCormick ist Reporterin für Yahoo Finance. Folge ihr auf Twitter