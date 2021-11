Battlefield 2042 Pause Screen Glitch bricht Rauchgranaten ab

Bildschirmfoto : SIE

Es ist Zeit, die Uhr an Tagen zurückzustellen, an denen kein Problem entdeckt wird Schlachtfeld 2042. Das neueste Problem im Ego-Shooter-Spiel ermöglicht es den Spielern, In-Game-Menüs zu verwenden, um die Auswirkungen von Rauchgranaten zu negieren.

Wie bemerkt von SpieleRadar, hat ein Autor namens Jagsfootball51 ein Video auf dem Subreddit r // Battlefield2042 gepostet, in dem sie die Auswirkungen einer Rauchgranate von einem Bot negieren konnten, indem sie einfach den Sammlungen-Tab im In-Game-Menü öffnen. Dieser Redditor ist nur kein Stand Benutzer von JoJos bizarres Abenteuer, aber sie hätten genauso gut sein können King Crimson an diese ahnungslosen Roboter, weil ihre Granaten gegen die Macht der Spielmenüs nutzlos waren.

Dieser Glitch folgt auf andere Glitch-Entdeckungen in Schlachtfeld 2042. Seit seiner Veröffentlichung am 19. November ist das Spiel machte keine Pause. Unendlicher Heiligenscheindie überraschende Veröffentlichung des Multiplayer-Modus hat sicherlich nicht geholfen 2042klammert sich an Spieler, und es ist derzeit die Spiel mit der niedrigsten Bewertung auf Steam. Tatsächlich gibt es eine lange Liste von Fehlern auf Resetera, wenn die Flöhe keine Trypophobie auslösen. Kotaku haben zuvor ein Problem gemeldet, das es Spielern ermöglichte, hohle Zentren in Wolkenkratzern als Verstecke für ihre Hubschrauber zu verwenden, da DICE anscheinend vergessen hatte, ihnen eine Kollision hinzuzufügen.

Selbst wenn der Entwickler plant, das Spiel zu aktualisieren auf allen Plattformen im Dezember, wir können nicht anders, als zu denken, dass DICE hätte gehen sollen Schlachtfeld 2042 im Spielentwicklungsofen etwas länger, um all diese Probleme zu beheben, anstatt einige Gewürze in Form eines Post-Launch-Updates hinzuzufügen, das abgelenkten Spielern auf einer kalten Platte serviert wird, die möglicherweise zuschauen, welche anderen Spiele in dieser Weihnachtszeit veröffentlicht werden . Tut mir leid, ich denke immer noch an Thanksgiving.