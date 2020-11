Ägypten: Archäologen entdecken über 100 Särge

In Sakkara, der Stadt der Toten Kairo Archäologen haben einen weiteren spektakulären Fund gemacht: Sie haben ein Dutzend gut erhaltener Sarkophage entdeckt altägyptische Zeiten . Insgesamt wurden mehr als 100 Särge geschlossen, sagte der ägyptische Minister für Antike, Khalid Al-Anani, während einer Pressekonferenz am Samstag. Der Fund umfasste auch rund 40 Statuen.

Laut Al-Anani stammen die Särge aus der Spätzeit des alten Ägypten vor etwa 2500 Jahren und der darauf folgenden ptolemäischen Zeit. Sie wurden in drei zwölf Meter tiefen Grabschächten gefunden. Einer der Särge wurde angeblich geöffnet.

Darin befand sich eine Mumie, die in ein Leichentuch gewickelt und mit bunten Hieroglyphenbildern verziert war. Archäologen zufolge gehörten die Sarkophage hochrangigen Beamten, die in der Spätzeit (700-300 v. Chr.) Und in der Ptolemäerzeit (323-30 v. Chr.) Des alten Ägypten lebten.

“Mehr Gräber von Menschen und Tieren”

Ägypten hatte dieses Jahr bereits eine Reihe spektakulärer Funde in Saqqara angekündigt. Anfang Oktober berichtete das Antikenministerium über die Entdeckung von insgesamt 59 Särgen in sehr gutem Zustand, die ebenfalls seit rund 2500 Jahren verschlossen waren.