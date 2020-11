Formel-1-Live-Ticker: Untersuchung gegen Pole-Sitter-Spaziergang

Viele Fans haben uns geschrieben. Sie können nicht verstehen, warum die Sitzung im ersten Quartal abgebrochen wurde. Die Mehrheit der Piloten stimmt jedoch der Entscheidung des Rennmanagements zu. “Die rote Fahne war definitiv die richtige Entscheidung. So konnten wir unmöglich weitermachen”, sagt Romain Grosjean zum Beispiel. Und Albon hat bereits erklärt, dass die Bedingungen gefährlich waren. Wie schon früher geschrieben: In unserer Redaktion gehen die Meinungen auseinander.

In der Tat können wir heute drei Kreuze machen, dass es keinen schlimmeren Unfall gegeben hat.

In Bezug auf den Vorfall zu Beginn des zweiten Quartals, als die Bergung von Latifis Auto noch nicht abgeschlossen war, erklärt er: “Das war nicht wirklich gut. Ich denke, das war sie [das Qualifying] wollte vor Sonnenuntergang durchkommen, aber das war dumm. Ich bin sicher, wir hätten fünf Minuten auf die Rückkehr des Lastwagens warten können [hinter die Leitplanken] verschwindet. “

“Wenn Sie bei Nässe in den sechsten oder siebten Gang schalten und die Räder durchdrehen und das Auto über die gesamte Strecke Aquaplaning hat, macht es nicht viel Spaß”, berichtet der Red Bull-Fahrer und erklärt: “Es geht nur um die Gefährdung. Ich denke Wir hatten heute großes Glück, dass es keinen schweren Unfall gab. Ein paar Mal war es wirklich eng, in Kurve 3 oder 4, denke ich. “

… Stroll muss den Rennkommissaren antworten. Es wird also eine Weile dauern, bis wir eine Entscheidung treffen. Mal sehen, wie viel die Stewards bis zum Abend zu tun haben. Die Anhörung in Norris ist für 16:50 Uhr geplant

“Es geht darum, wie Sie sich erwärmen. Wir waren eigentlich immer ziemlich gut über dem Saisondurchschnitt und haben die Temperaturen ziemlich niedrig gehalten – besonders an den Hinterreifen. Und das war für uns heute kein Vorteil”, erklärt Wolff, aber auch die Niederlage sieht positiv: “Ein guter Tag für uns zu lernen. Dies ist das erste Rennen, das irgendwie nicht so läuft. Wir werden stärker herauskommen.”

Was war heute bei Mercedes los? “Wir wussten, dass wir ein Temperaturproblem hatten. Das kam heute ins Spiel”, verrät Toto Wolff bei ‘Sky’ und erklärt: “Die größte Herausforderung bestand darin, die Reifen auf Temperatur zu bringen. Das haben wir eigentlich nie geschafft. Und wenn Sie nicht dabei sind.” ein Fenster, dann hast du auch keinen Griff. “

Helmut Marko glaubt, dass Pole auch auf den Zwischenprodukten gewesen sein könnte. “Er steht hinter Räikkönen [nach dem Wechsel] kam nicht vorbei, deshalb haben die Reifen nicht die richtige Temperatur bekommen “, erklärt er bei ‘Sky’ und fügt hinzu:” Es ist sehr schwierig, die Reifen hier in das richtige Temperaturfenster zu bringen. Und wir glauben, dass die Zeit hinter Räikkönen, diese eineinhalb Runden, uns die Chance gekostet hat, die Pole Position einzunehmen. “”

“Wir konnten die Temperatur einfach nicht in die Reifen bringen”, zuckt er mit den Schultern und erklärt: “Deshalb bin ich offensichtlich nicht zufrieden. Ich dachte, wir würden heute in das dritte Quartal kommen, aber ja, drei, vier, fünf Grad Machen Sie einen großen Unterschied. Es scheint, dass wir einfach nicht genug Reifentemperatur bekommen konnten, um den Grip zu finden. “

“Ich dachte eigentlich, dass wir hier etwas besser abschneiden sollten, ungeachtet der Tatsache, dass es rutschig ist. Nur in Bezug auf die Temperatur in den Reifen. Das war unsere Schwachstelle zu Beginn der Saison. Wir hatten ein paar Updates, die die Felgen sind wärmer und die Reifen auch, aber es scheint, dass wir hier noch Nachholbedarf haben “, sagte Vettel.

Zehn Mal hintereinander war Monegasse im Qualifying schneller als Vettel. Heute hat sich der vierfache Weltmeister endlich wieder durchgesetzt. “Oh, unter den Bedingungen”, winkt Vettel und erklärt: “Es war wahrscheinlich schwierig für uns beide. Wichtiger war, dass wir beide nicht weiterkommen konnten. Im Regen haben wir es schwer [so war das] schon in Österreich. “”

15:15 Uhr

Verstappen frustriert

Sie können dem Niederländer in der PK der Top 3 sagen, wie frustriert er ist. Kein Wunder, denn in Q1 und Q2 war er dem Rest der Welt fast zwei Sekunden voraus. Ausgerechnet im dritten Quartal hat es nicht geklappt. Er erklärt, dass er am Ende wahrscheinlich die gleiche Zeit auf dem Regenreifen wie auf dem Intermediate hätte fahren können, weil es einfach nicht funktioniert hat.

In Bezug auf das Rennen kann es ihn nicht aufmuntern, dass die beiden Mercedes-Fahrer so deutlich hinter ihm stehen. Er schaut auf sich und seine eigene Leistung und nicht auf andere. Und in dieser Hinsicht war das dritte Quartal einfach nicht gut. Es ist ihm egal, wie es den anderen Fahrern ergangen ist.