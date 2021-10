Agnikul-Kosmos: Indien sollte bald an seinem Moment teilnehmen SpaceX: CEO von Agnikul

Der Tag ist nicht mehr fern, an dem Indien sein eigenes privates Mega-Luft- und Raumfahrtunternehmen wie Elon Musk, Eigentümer von SpaceX oder Blue Origin, unter der Leitung von Jeff Bezos sehen wird, der Reisende in die äußeren Grenzen des Weltraums und darüber hinaus, Srinath Ravichandran, Mitbegründer und CEO des Raketenstarts. AgniKul Kosmos, betrachtet.

In einem Gespräch mit IANS freute sich Ravichandran, dass Agnikul Cosmos Zugang zu den Einrichtungen und dem Know-how der indischen Weltraumforschungsorganisation (ISRO) für die Entwicklung und Erprobung von Systemen und Subsystemen seiner Raketen erhalten hat, und sagte, der Pakt mit ISRO werde es ihnen ermöglichen seine Einrichtungen zu nutzen, um verschiedene Subsysteme ihrer Trägerrakete zu testen.

“Dies wiederum wird uns helfen, die Investitionsausgaben zu reduzieren und die Tests zu beschleunigen”, sagte er.



Der nächste Schritt, fügte er hinzu, werde darin bestehen, mehrere Markteinführungen pro Jahr anzustreben und bis zu einer Markteinführung alle zwei oder drei Wochen zu skalieren.

“Darüber hinaus geht es darum, Fahrzeuge effizienter zu machen und so einen noch günstigeren Zugang zu den Kunden zu ermöglichen. Dies erreichen wir durch einen Mix aus Innovationen zu verschiedenen Technologien im Fahrzeug”, sagte Ravichandran.

Im vergangenen Monat erhielt das in Chennai ansässige Unternehmen Agnikul Cosmos vom Weltraumministerium die Genehmigung, mehrere Tests durchzuführen und sein 3D-gedrucktes halbkryogenes Triebwerk und andere Raketensysteme in verschiedenen ISRO-Zentren zu qualifizieren.

Dies ist der zweite Pakt, den das Weltraumministerium mit einem Raketenhersteller unterzeichnet hat, nach dem ersten mit Skyroot Aerospace aus Hyderabad am 11. September.

Laut Ravichandran sind ihre Raketentriebwerke zu 100% 3D-gedruckt, auch das auf einen Schlag.

„Damit können wir das, was aus dem 3D-Drucker kommt, direkt in unseren Launcher einbauen. Der große Vorteil dabei ist die Möglichkeit, einen schnellen Startzugriff bereitzustellen und zu ermöglichen und gleichzeitig anpassbare Launcher herzustellen.“ , erklärte Ravichandran.

Er gründete das Startup mit Moin SPM innerhalb von IIT-Madras mit einer Startfinanzierung von Rs 3 crore mit dem Ziel, seine erste Rakete im Jahr 2021 zu entwickeln und zu starten und anschließend die Fähigkeit zu entwickeln, einen Satellitenstartdienst bereitzustellen.

Aktuelle Investoren für das Spacetech-Startup sind Mayfield India, PI Ventures, Speciale Invest, Beenext, Artha und andere.

Im Juni beschloss Indien, privaten Unternehmen vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der Regierung die Errichtung und den Betrieb von Raketenstartplätzen innerhalb und außerhalb des Landes zu gestatten.

Ebenso kann jeder Raketenstart (orbital oder suborbital) aus einem indischen oder überseeischen Territorium nur mit Genehmigung des Indian National Center for Space Promotion and Authorization (IN-SPACe ), einer unabhängigen Einrichtung der indischen Regierung, durchgeführt werden. unter dem Department of Space (DOS).

Der Start könnte von einem eigenen oder gemieteten Startplatz sowie von mobilen Plattformen (Land, Wasser oder Luft) gemäß dem vom Weltraumministerium veröffentlichten Entwurf der nationalen Raumfahrtpolitik 2020 erfolgen.

„Da wir nun auch die gesamte Motorenbau-Installation im eigenen Haus planen müssen, sind wir zuversichtlich, die komplette Motorenfertigung in Indien steuern zu können und somit nicht nur ‚Making it in India‘, sondern auch ‚Design in India‘ “, sagte Ravichandran gegenüber IANS.

Er sagte, dass jeder, der ein Raumfahrttechnologie-Startup gründen möchte, dies heute tun sollte.

“Gerade jetzt ist der beste Zeitpunkt, um ein Weltraumtechnologie-Startup in Indien zu gründen. Die Regierung war sehr offen in Bezug auf die Hilfe, die zur Ermöglichung privater Missionen bereitgestellt wurde, und jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um voranzuschreiten. Dinge “, bemerkte Ravichandran .