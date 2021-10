Patterson und Fjordbach bestätigen ihren Sieg in der Pro-Am-Meisterschaft

Mark Patterson und Anders Fjordbach starteten ein Meisterschaftsrennen, um den Pro-Am-Titel der Fanatec GT2 European Series zu holen, um die Eröffnungssaison der Serie auf dem Circuit Paul Ricard abzuschließen.

Von der Pole-Position in der #33 Audi High Class Racing mit 17 Punkten Vorsprung gestartet, nachdem er die Hauptrivalen Peter Guelinckx und Bert Longin in Spiel 1 besiegt hatte, war Fjordbachs Pace im ersten Stint verheerend.

Der Däne fuhr die schnellste Runde um Runde, um einen gewaltigen Vorsprung von 40 Sekunden vor dem Boxenfenster herauszufahren, und von dort aus präparierte Patterson das Auto bis zum Ziel, um den Titel in diesem letzten Rennplan der gesamten Saison zu holen. .

Auch Champion Am Christoph Ulrich sowie die ersten Auto Vitesse-Rennsieger mit einem ersten Sieg für den #63 Lamborghini Huracan unter der Verantwortung von Cedric Leimer und Julian Piguet konnten gefeiert werden, als der Vorhang für eine erfolgreiche erste Saison fiel für die neueste Innovation von SRO im GT-Rennsport.

Gab es noch vor dem Rennen die Nerven in der High Class-Garage, legte Fjordbach diese zum Auftakt der ersten Runde der Serie „on the night“ schnell ins Bett, entfernte sich von der Pole Position und stärkte seinen Vorsprung mit einer Serie von Schnellsten Runden. direkt aus der Box.

Dies ist das Drama weiter, denn im Gegensatz zum Auftakt fand sich Ulrich nach dem Kontakt mit der Spitze von Kurve 2 in der falschen Richtung wieder, schickte die Sportec KTM Nr Schaden.

Damit lag Longin zunächst auf dem zweiten Platz, doch der Belgier konnte Fjordbach nicht ausnutzen, die Aufgabe, die Spitzenreiter zu revidieren, wurde dann noch schwieriger, nachdem Piguet den zweiten Platz für den Lamborghini annektieren wollte.

Obwohl die Reihenfolge bei den Boxenstopps schlicht und einfach neu gemischt wird, landeten die ersten drei der Klasse in dieser Reihenfolge, genug, um Patterson und Fjordbach mit 27 Punkten in der vorläufigen Endwertung zu krönen.

Gorini kletterte ins Hauptfeld und belegte den zweiten Platz auf der Straße. Porsche LP Racing sicherte sich mit einem unverwechselbaren ersten Sieg unter den Am-Fahrern den krönenden Abschluss der Saison.

Cyril Leimer erreichte für Auto Vitesse in jeder Kategorie einen Podestplatz und hatte ein hervorragendes erstes Wochenende in der Kategorie für das Team mit dem zweiten Platz hinter Gorini, 24 Sekunden vor der Zielflagge.

In der oft silberreichen Saison beendeten Kris Rosenberger und Hans Joachim Stuck das Jahr auf dem dritten Platz, ‘Strietzel’ rückte früh vor, bevor er an den Österreicher übergab, um die #24 KTM nach Hause zu bringen, um die letzte Tribüne der Jahreszeit.

Anders Fjordbach: „Es war ein ziemlich schwieriges Wochenende. Wir hatten im ersten Rennen ein kleines Kommunikationsproblem, also sind wir aus der Boxengasse gestartet. Es machte die Dinge ein wenig aufregender, als sie sein mussten!

„Hier im Nachtrennen ist alles zusammengekommen. Ich habe viel Erfahrung mit 24-Stunden-Rennen und wie man mit den Reifen umgehen muss. Aber am Ende freue ich mich einfach, dass Mark seine letzte volle Saison als Champion feiern kann.

„Es besteht kein Zweifel, dass High Class Racing das am besten vorbereitete Team ist. Alles ist unter Kontrolle, es gibt nie einen Zweifel an allem, alles funktioniert so gut. Es macht es Mark und mir so viel leichter, und der Audi ist ein tolles Auto zu fahren.

Mark Patterson: „Ich versuche, alles zu verarbeiten. Meine ersten Gedanken sind bei der ‘Deutschen Dogge’ – können Sie die Rundenzeiten glauben, die Anders Fjordbach aus diesem Auto zieht?! Er ist so talentiert, nicht nur als Fahrer, sondern auch als Trainer, ich bin sehr stolz auf die Qualität unserer Zusammenarbeit.

„Ich habe darauf geachtet, dass wir keine Fehler machen, wir hatten ein wenig Untersteuern und die Reifen verschlechterten sich, also war es nicht das Einfachste, aber immer noch sehr komfortabel für mich.

„Ich kenne High Class Racing schon lange, wir haben viele Rennen zusammen gefahren und sie haben sich genauso bemüht wie alles andere. Diese Meisterschaft wird wachsen, das verspreche ich Ihnen – mindestens fünfzig Prozent im nächsten Jahr, dann weitere fünfzig Prozent im nächsten Jahr.

GT2 European Series Paul RIcard Rennen 2 Ergebnis