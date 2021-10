Christoph Waltz, ein sehr charmanter Bösewicht

Werden Sie ein Star in zwei Filmen von Tarantinos, dieser Schauspieler österreichischer Herkunft ist Gegenstand eines Dokumentarfilms, dem Big Eyes von Tim Burton vorausgeht.

Ursprünglich stammt es aus Wien, Sohn eines österreichischen Modeschöpfers und deutschen Dekorateurs und Enkel einer Schauspielerin des renommierten Burgtheaters. Christoph Waltz wartete bis ins mittlere Alter, um internationale Bekanntheit zu erlangen. Zunächst Theaterschauspieler, wurde er vor allem in deutschen Seifenopern zu einem gefragten Fernsehschauspieler: Er trat insbesondere in “Inspektor Derek ” oder “Rex, PolizeihundSo wie in manchen Spielfilmen, aber nichts, was sie erscheinen lässt. Er sagt es selbst:Es gibt wenige Filme, für die ich mich nicht schäme “.

Star mit 53, in zwei Filmen

Mit… 53 Jahren sprengte er endlich die Leinwand aus der Eröffnungsszene des Films “Inglorious BasterdsGeschrieben von Quentin Tarantino, schuf es den unvergesslichen Charakter eines mehrsprachigen, freundlichen, raffinierten und sadistischen Nazis. Eine Leistung, die ihm einen Oscar und einen Interpretationspreis in Cannes einbrachte. Neben der sofortigen Anerkennung von Hollywood, wo er seinen Stern in Wark of Fame erhielt.

Tarantinos nächster Film.Django freischalten‘, bringt ihm seinen zweiten Oscar in einer komplexen und ebenso niedlichen Rolle eines Kopfgeldjägers mit düsterer Amoralität. Hier ist also ein zurückhaltender und charmanter Mann, der aus unergründlichen Bösen besteht. Er bestätigt dies, indem er das Kostüm eines der besten Feinde von 007 trägt. Geist ‘dann in’Sterben kann warten“(Es wird im Oktober veröffentlicht). Er hat sich selbst in einem Film dargestellt, den er selbst gemacht hat“,George Town(Bald auf Bildschirmen).

In diesem Dokumentarfilm in Bildform blickt der sprichwörtliche Christoph Waltz in seinem eigenen Leben auf seine Reise zurück, kommentiert Ausschnitte seiner seiner Meinung nach wichtigsten Rollen seiner frühen Kindheit und stellt seine Kunstauffassung vor.

falsche Geschichte

Dem Dokumentarfilm geht 2014 ein Film von Tim Burton voraus.Große Augen Er verkörpert einen erfolgreichen Maler, berühmt für seine Gemälde grotesker Charaktere, die mit großen Augen geschmückt sind. Er kümmert sich nur um seine Frau, die sie malt! Irgendwann wird die Illusion erscheinen. Für diesen Film erhielt ihre Co-Schauspielerin Amy Adams Auszeichnungen.

Dokumentarfilm:Christoph Waltz, ein sehr charmanter BösewichtSonntag, 3. Oktober um 22:35 Uhr auf ARTE (Vorläufer von „Big Eyes“ von Tim Burton um 20:55 Uhr).