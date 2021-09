Italien gewinnt engen Wettbewerb, Twitter regnet Liebe auf Österreich

Wenn die erste Runde von 16 von Euro 2020 Spiel wurde zu einer einseitigen Angelegenheit, das zweite Spiel des Tages war alles andere als das. Auf dem Papier sah Italien Österreich natürlich wie ein Schicksal aus. Italien hätte gewinnen müssen: eine von zwei Mannschaften, die alle Gruppenspiele gewonnen haben, aber noch gegen eine Mannschaft kassiert haben, die nur für die Qualifikation im Himmel war. Das Spiel verlief jedoch alles andere als einseitig zugunsten Italiens: Die Österreicher hielten dank eines starken Mittelfeldspielers ihre Disziplin aufrecht. Und ihr Kapitän, David Alaba, war, um ein Klischee zu verwenden, auf dem ganzen Feld unterwegs. Alaba ist ein linkes Heck, so wie ein Lamborghini ein Auto ist.

In der 32. Minute hatte Ciro Immobile den Sturz zu seinen Füßen. Er sah zu, wie er vor seinem eigenen Tor passte, drehte sich dann um und traf mit einem spekulativen Tritt den Torpfosten. Sein Schuss aus nicht weniger als 30 Metern hätte Italien den Vorteil verschaffen können. Stattdessen stellte sich heraus, dass er der Italiener in der regulären Spielzeit am nächsten war.

Das österreichische Team ist wohlgemerkt nicht zurückgeblieben. Sie dachten, sie hätten das Siegtor geschossen, bevor sie von VAR abgelehnt wurden. Während Abseitsentscheidungen mit VAR klarer wurden, war diese gelinde gesagt fragwürdig. Das Spiel schwankte, aber im Gegensatz zu Wales gegen Dänemark dominierten weder Italien noch Österreich das Spiel. Angesichts der Tatsache, dass Österreich im Vergleich zu Italien, das 3 Weltmeisterschaften gewonnen hat, ein “Elnow” ist, war jedoch klar, dass Österreich sich zur bisher größten Herausforderung für Italien entwickelte. Am Ende der regulären Spielzeit werden die Italiener aufatmen.

Und Roberto Mancini, der italienische Trainer, musste den Italienern etwas sagen, das sie nicht wussten. Vier Minuten nach dem Start hätten sie fast ein Tor erzielt; fünf Minuten später taten sie es. Der italienische Linksverteidiger Spinazzola, einer der klügsten Spieler Italiens, erholte sich gegen Chiesa am langen Pfosten. Chiesa, die eingewechselt wurde, warf den Ball um, berührte Hinteregger und traf Bachmann links unten hart. Ein sensationelles Finish des Juventus-Spielers durchbrach die Sackgasse und zerschmetterte letztendlich Österreich. Und kurz vor Ende der ersten Hälfte der Verlängerung hatte Pessina Italiens zweites Tor erzielt. Sechs Minuten vor Schluss traf Österreich auf die Tribüne. Aber Italien hat gewonnen, und sie werden den Sieger zwischen Belgien und Portugal spielen.

Auf der Anzeigetafel stand jetzt Italien 2 Österreich 1, und jeder, der das Spiel sah, wusste, wie schlecht die Österreicher für Italien abgeschnitten hatten.

Hier sind einige der besten Reaktionen auf Twitter nach dem Spiel:

