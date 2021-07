Afghanischer Botschafter, Diplomaten aus Islamabad abgezogen

Das afghanische Außenministerium teilte am Sonntag mit, es habe seinen Botschafter und Diplomaten nach der Entführung der Tochter des Botschafters aus Islamabad abgezogen.

Reuters berichtete dass unidentifizierte Angreifer Silsila Alikhil, die Tochter des afghanischen Botschafters in Pakistan Najib Alikhil, am Freitag mehrere Stunden lang festgenommen und inhaftiert haben. Sie soll nach Angaben des afghanischen Außenministeriums “schwer gefoltert” worden sein.

Die pakistanischen Behörden untersuchen derzeit den Vorfall.

“Die afghanische Regierung hat den Botschafter und hochrangige Diplomaten in Kabul bis zur vollständigen Beseitigung der Sicherheitsbedrohungen abberufen, einschließlich der Festnahme und Bestrafung der Täter”, teilte das Außenministerium Reuters mit.

Das pakistanische Außenministerium nannte den Rückzug des afghanischen Botschafters “bedauerlich und bedauerlich”, heißt es in einem Tweet von Mansoor Ahmad Khan, dem pakistanischen Botschafter in Afghanistan.

“Die gemeldete Entführung und Übergriffe auf die Tochter des Botschafters in Islamabad wird auf Anweisung des Premierministers auf höchster Ebene untersucht und weiterverfolgt”, fügte Khan hinzu.

Er sagte auch, dass die Sicherheit des Botschafters, seiner Familie und des Personals der afghanischen Botschaft und Konsulate in Pakistan „verbessert“ worden sei.

„Der Außenminister ist heute mit dem Botschafter Afghanistans zusammengetroffen, hat alle Maßnahmen der Regierung in diesem Zusammenhang hervorgehoben und ihm seine uneingeschränkte Zusammenarbeit zugesichert. Wir hoffen, dass die afghanische Regierung ihre Entscheidung überdenkt “, fügte Khan hinzu.

Das pakistanische Außenministerium sagte, die Entscheidung der afghanischen Regierung, ihren Botschafter und hochrangige Diplomaten aus Pakistan abzuberufen, sei bedauerlich und bedauerlich. Entführung und gemeldeter Angriff auf die Tochter des Botschafters in Islamabad im Gange – Mansoor Ahmad Khan (@ambmansoorkhan) 18. Juli 2021

Pakistans Innenminister sagte am Samstag, Premierminister Imran Khan habe der Entführung höchste Priorität eingeräumt und wünschte, dass die Verantwortlichen laut Reuters innerhalb von 48 Stunden festgenommen werden.

Der Vorfall in Pakistan ereignet sich, als der Abzug der US-Truppen aus Afghanistan seine letzte Phase erreicht und die Mission im nächsten Monat enden soll. Pakistan ist laut Reuters ein Schlüsselfaktor im afghanischen Friedensprozess.

Pakistan wird Berichten zufolge die Unterstützung der Taliban bei den Friedensgesprächen zugeschrieben, die im vergangenen Jahr in Katar begonnen hatten. Diese Gespräche brachten jedoch laut Reuters keine nennenswerten Fortschritte, da die Taliban ihr Fehlverhalten verstärkten.

Präsident BidenJoe Biden Biden fordert den Kongress auf, am Jahrestag des Todes von John Lewis Abstimmungsgesetze zu verabschieden Afghanische und Taliban-Beamte treffen sich in Katar inmitten des US-Truppenabzugs Die Biden-Administration untersucht Fälle des „Havanna-Syndroms“ in Österreich MEHR im April angekündigt, dass alle Truppen in Afghanistan vor dem 11. September zurückgezogen, dem 20. Jahrestag der Terroranschläge, die zum längsten Krieg in der amerikanischen Geschichte führten.

Anfang dieses Monats hat er diesen Zeitplan jedoch vorgezogen und bestätigt, dass die Militärmission Ende 31. August, trotz Wachstum Besorgnis über das Schicksal der afghanischen Regierung nach dem Verlassen des Territoriums durch die US-Streitkräfte.

Die Taliban sind in der Region vorangekommen und stellen die langfristige Stabilität der afghanischen Regierung in Frage.