Afghanische Flüchtlinge finden harte und feindliche Grenze in der Türkei

In den letzten Monaten, als die NATO-geführte Mission in Afghanistan zusammenbrach, 30.000 Afghanen verlassen Afghanistan jede Woche, nicht alle, aber viele jenseits der iranischen Grenze, so die Internationale Organisation für Migration. Sie stiegen an die Spitze der Liste der Asylsuchenden, die in die Türkei und dann nach Europa reisen wollten, und verdrängten Syrer als größte Gruppe neu ankommender Migranten, obwohl die Gesamtzahl der Migrationen seit dem Gipfel von 2015 gesunken ist.

Jetzt, wo die Taliban an der Macht sind, deutet alles darauf hin, dass diese Zahlen weiter steigen werden, da die Menschen begonnen haben, Waren zu verkaufen und von dauerhaftem Exil zu sprechen.

Viele in den letzten Wochen befragte Afghanen sagten, sie hätten in großen Gruppen – manchmal Hunderte – überquert, aber nur einer kleinen Zahl sei es gelungen, den türkischen Grenzbeamten zu entkommen. Tausende Afghanen haben sich in der Grenzregion zum Iran versammelt, hieß es.

Da die jüngsten gewaltsamen Unruhen in der Welt Millionen von Menschen vertrieben haben, sei es aus dem Irak, Syrien oder Teilen Afrikas, hat der Zeitpunkt des letzten Kapitels des Krieges in Afghanistan die Afghanen am Ende ihrer Weisheit zurückgelassen.