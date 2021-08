Don Everly stirbt mit 84

Rockmusikfans waren fassungslos, als sie am vergangenen Samstag in seinem Haus in Nashville vom Tod eines der Rock’n’Roll-Pioniere, Don Everly von den Everly Brothers, erfuhren. Don war 84 Jahre alt.

Ich war schon immer ein großer Fan von Everly Brothers, weil meine Mutter es war. Als ich aufwuchs, egal wo wir damals lebten, hörte ich immer die unvergleichlichen Harmonien von Don und Phil Everly, die das Haus fegen. Mom hat ihre Liebe zu den Everly Brothers an mich weitergegeben.

Ich mochte ihren Sound von Anfang an. Ihr Rock’n’Roll mit Country-Einflüssen. Akustische Steel-Gitarren. Und natürlich die engen, engen Harmonien der Brüder Phil und Don.

Und die Musik! Diese Hit-Singles haben im Laufe der Zeit nicht nachgelassen. “Alles, was ich tun muss, ist Träumen”, “Cathy’s Clown”, “Wake Up Little Suzie”, “Bye Bye Love”, “Bird Dog”, “(Till) I Kissed You”, “Problems”, “When will- I Be Loved“, „Crying In The Rain“, und die Liste geht weiter.

Das Duo trennte sich nach einem Auftritt auf Knott’s Berry Farm in Kalifornien im Jahr 1973, nachdem Phil Everly seine Gitarre zerbrochen und die Bühne verlassen hatte, so dass Don die Show alleine beendete. Es dauerte über ein Jahrzehnt, bis sich die Brüder musikalisch wieder vereinten.

Die Everly Brothers sind eine der wenigen Bands, die ins Spiel aufgenommen wurden von ihnen Ruhmeshallen der Musik. Sie wurden in die Rock and Roll Hall of Fame als Teil der ersten Klasse von 1986 aufgenommen. 2001 wurden sie dann in die Country Music Hall of Fame aufgenommen. Don selbst wurde 2019 in das Musicians Hall of Fame Museum aufgenommen.

Hier ist ein ausgezeichnetes musikalisches Gedächtnis. Die Everly Brothers performen “Cathys Clown”:

Hier ist eine weitere Meisterklasse in Harmonie. “Wach auf, kleine Suzie”:

Don Everly starb am Samstag in seinem Haus in Nashville. Bisher ist die Todesursache nicht bekannt. Die Everly Brothers haben viele Künstler stark beeinflusst, von den Beatles bis zu Simon & Garfunkel. Dons Bruder Phil ist 2014 verstorben.

Hoffentlich sind sie jetzt wieder zusammen und harmonieren im Himmel.

