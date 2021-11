Äthiopischer Premierminister an vorderster Front mit Armee in der Afar-Region – staatliches Fernsehen

NAIROBI, 26. November (Reuters) – Der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed steht an vorderster Front mit der Armee, die in der nordöstlichen Afar-Region gegen die Tigray-Rebellen kämpft, berichtete Fana Broadcasting, eine Tochtergesellschaft der Afar-Region, am Freitag.

Abiy trug eine Militäruniform und sprach laut der Show mit dem Fernsehsender Afaan Oromo und amharisch. Reuters konnte nicht unabhängig überprüfen, wo genau gefilmt wurde.

„Was Sie dort drüben sehen, ist ein Berg, der bis gestern vom Feind erobert wurde. Jetzt konnten wir ihn vollständig erobern“, sagte Abiy mit Hut und Sonnenbrille.

„Die Moral der Armee ist sehr aufregend“, sagte er und versprach, „heute“ die Stadt Chifra an der Grenze zwischen Tigray und Afar zu erobern.

„Wir werden nicht nachgeben, bis wir den Feind begraben und Äthiopiens Freiheit gesichert haben. Was wir sehen müssen, ist ein autarkes Äthiopien, und wir werden dafür sterben“, sagte Abiy.

Der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed nimmt an seiner letzten Wahlkampfveranstaltung vor den für den 21. Juni geplanten Parlaments- und Regionalwahlen in Äthiopien in Jimma, Äthiopien, am 16. Juni 2021 teil. REUTERS / Tiksa Negeri / File Photo Weiterlesen

Abiy kündigte am Montagabend an, an die Front zu gehen, um den Kampf gegen Rebellenkräfte in der nördlichen Region Tigray und ihre Verbündeten zu führen.

Tigrayan Truppen haben gedroht, in die Hauptstadt Addis Abeba einzudringen oder zu versuchen, einen Korridor zu schneiden, der das Binnenland Äthiopiens mit dem größten Hafen der Region verbindet.

Der US-Sondergesandte Jeffrey Feltman sagte diese Woche, dass die Tigrayian-Truppen in Richtung Süden in Richtung Hauptstadt vorstoßen könnten, das Militär jedoch mehrere Versuche, den Transportkorridor an der Ostfront abzuschneiden, zurückgewiesen habe.

Die Ausbreitung des jahrelangen Konflikts in den benachbarten Regionen Afar und Amhara bedeutet, dass 9,4 Millionen Menschen als direkte Folge des anhaltenden Konflikts Nahrungsmittelhilfe benötigen, teilte das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen am Freitag mit. Mehr als 80 % der Bedürftigen befinden sich hinter den Schlachtlinien, fügte er hinzu.

„Die Korridore nach Tigray waren aufgrund der jüngsten Tigray-Vergehen auf Afar und Amhara sowie aufgrund schwerwiegender Störungen der Genehmigungen der Bundesregierung geschlossen worden. Seit Mitte Juli ist weniger als ein Drittel der benötigten Hilfsgüter (…) in die Region gelangt“, teilte die Organisation mit.

Bericht aus der Nachrichtenredaktion von Nairobi; Redaktion von Alison Williams, Alex Richardson und Emelia Sithole-Matarise

